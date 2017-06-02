Новый компьютерный вирус из Китая добрался до Чехии

Вредоносная программа Fireball, разработанная китайской компанией, нанесла вред уже 18% чешских организаций.

Вредоносная программа Fireball из Китая заразила уже 250 млн компьютеров по всему миру, включая системы Windows и Mac OS. В Чехии от вируса пострадали уже больше 18% организаций и фирм. Об этом сообщила антивирусная компания Check Point.

Вирус Fireball представляет собой рекламный пакет, который начинает полностью контролировать браузер жертвы, позволяя злоумышленникам следить за трафиком и красть данные. Чаще всего вирус используют для получения дохода через нативную рекламу в браузере.

Обычно вирус попадает в компьютер в комплекте с бесплатными программами. После его установки вредоносная программа активирует плагин для управления веб-браузером жертвы.

По информации Check Point, разработала вирус китайская компания Rafotech с офисом в Пекине. По всей вероятности, она использует вирус для манипуляций с веб-браузерами через поддельные поисковые системы. Запросы жертвы перенаправляют и при этом собирают о ней информацию.

Также Fireball может инсталлировать новые вредоносные программы в зараженном компьютере и запускать опасные коды.

Больше всего компьютеров инфицировано в Индии (10% всех ПК) и Бразилии (9,6% компьютеров).

Источник: Novinky.cz