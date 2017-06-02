Дорогу в Чехии завалило бутылками с пивом

Полиция оценила ущерб в 30 тысяч крон.

Фото: Полиция ЧР

В четверг, 1 июня, около 18:00 на круговой развязке возле населенного пункта Голице в Чехии из грузовика начали выпадать бутылки с пивом. Причиной стал порвавшийся брезент. Пожарные немедленно приехали на помощь.

На место аварии, в которой никто не пострадал кроме бутылок с пивом, выехали четыре пожарные машины из Голице и Пардубице, а также из двух других соседних населенных пунктов.

Другой грузовой автомобиль, который должен был доставить оставшееся пиво, прибыл только ночью. Пожарные оставались на месте происшествия до утра. Погрузка уцелевшего товара продолжалась почти до 9:00 в пятницу, – сообщила пресс-атташе пожарной службы Пардубицкого края Вендула Горакова.

Дорога, которую завалили бутылки с пивом, была частично перекрыта. Полиция занялась расследованием инцидента. Предполагается, что причиной выпадения ящиков с пивом могли стать некачественные крепления, а также неправильный выбор скоростного режима на круговой развязке. Текст на алкоголь показал, что водитель был трезв. Ущерб оценили в 30 тысяч крон.

Источник: idnes.cz