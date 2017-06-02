В Чехии начали действовать новые правила для национальных парков

Министр окружающей среды заявил, что новое законодательство сделает национальные парки Чехии более открытыми для туристов.

С 1 июня в Чехии начала действовать поправка в законе о защите природы и окружающей среды, которая существенно повлияет на работу четырех национальных парков в Крконоше, в Чешской Швейцарии, на Шумаве и Подийи. По новым правилам, нельзя будет разводить огонь или устанавливать палатку на застроенных или готовящихся к застройке территориях населенных пунктов в парках.

Закон предполагает разделение парков на четыре зоны:

- зону нетронутой природы

- зону, близкую природы

- зону специальной заботы о природе

- зону культурного пейзажа, где находятся постройки

Законопроект также вводит 15-летний запрет на изменение этих зон. По мнению экологов, в новом законе не хватает конкретных сроков, когда все это будет сделано в национальных парках. Нет определения также и минимальной площади зоны дикой природы, чтобы можно было предотвратить ее сокращение. Все это может привести к тому, что некоторые из самых ценных мест национальных парков могут потерять защиту.

Законопроект определил туристические тропы и места для кемпинга, а также рафтинга. Будет снят запрет на разведение огня в населенных пунктах или въездах за пределами трасс.

Министр окружающей среды Рихард Брабец сказал: «Благодаря нашей поправке в законе национальные парки станут более открытыми для туристов, любители дикой природы смогут впервые увидеть до сих пор недоступные места, получат больше возможностей для свободы перемещения, а также смогут делать гриль в ночное время в населенных пунктах на территории национальных парков».

Союз населенных пунктов Национального парка Шумана собирается обращаться в Конституционный суд в связи с новым законопроектом.

Источник: ceskenoviny.cz