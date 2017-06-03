Угроза теракта не подтвердилась: Рок-фестиваль в Германии продолжится

В пятницу, 2 июня, рок-фестиваль на западе Германии распустили из-за угрозы теракта. Полиция уже завершила проверки, угроза не подтвердилась, и фестиваль продолжится.

Рок-фестиваль в Нюрбурге на западе Германии, который прервали в пятницу, 2 июня, из-за неопределенной угрозы теракта, продолжится. По информации полиции, угроза не подтвердилась. Министр внутренних дел федеративной земли Рейнланд-Пфальц сообщил в пятницу, что прервать музыкальный фестиваль было необходимо. Из-за угрозы безопасности полиция попросила тысячи людей покинуть площадку проведения мероприятия. В тот момент там находилось около 60 000 человек, большинство из которых остановилось в прилегающих палаточных лагерях.

Полиция рассказала, что в пятницу в соседнем Гессене были задержаны три человека, связанные с радикальным исламистским движением. Они были наняты как помощники на мероприятие и могли свободно перемещаться по территории фестиваля. В субботу их отпустили.

Среди задержанных был как минимум один человек не из Германии, известный полиции в связи с исламистским терроризмом. Источник из полиции сообщил агентству AFP, что полиция проверила площадку фестиваля на территории Нюрбуринга, но ничего подозрительного не обнаружила. Таким образом, с 13:30 фестиваль снова смог продолжить работу.

Организаторы фестиваля рассказали сегодня, что 85 000 человек покинули место проведения мероприятия за 15 минут без инцидентов, за что зрителей поблагодарили отдельно.

Источник: aktualne.cz