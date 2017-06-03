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Пассажирам поездов в Чехии придется терпеть неудобства из-за решения Брно

Пассажирам поездов в Чехии придется терпеть неудобства из-за решения Брно

artyommm 820 0
Поезда не будут останавливаться на центральном железнодорожном вокзале Брно до 10 сентября.
Пассажирам поездов в Чехии придется терпеть неудобства из-за решения Брно

На центральном железнодорожном вокзале в Брно началась масштабная реконструкция. Пассажирам станет намного сложнее добираться до центра города, так как большинство поездов не сможет подъехать к вокзалу. Составы будут останавливаться на отдаленной станции в городской части Жиденице. К стандартному режиму работы центральный вокзал вернется только 10 сентября.

Центральный вокзал в Брно находится в центре города, а перед ним расположены остановки трамваев, на которых можно добраться почти до любого района. Кроме Жиденице временно принимать пассажиров будет и Брно-нижний вокзал, предназначенный для грузовых составов. Изменения коснутся и международных поездов из Праги, которые ездят через Брно в Вену и Братиславу. Пассажиры должны быть готовы, что в первые несколько дней поезда будут приходить с опозданием.

Пассажирам, которые будут прибывать на станцию Жиденице с севера или запада страны, придется идти полкилометра пешком по не самому дружелюбному району до ближайшей трамвайной остановки, откуда можно будет доехать до центра. 

Изменения коснутся около 300 поездов, которые ежедневно прибывают в Брно.

Источник: aktualne.cz

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Брно поезда вокзал
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