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Самая крупная групповая заявку на визу: Украинский город собрался в Чехию

Самая крупная групповая заявку на визу: Украинский город собрался в Чехию

artyommm 1076 0
В преддверии вступления в силу безвизового режима между Украиной и шенгенскими странами жители Славутича подают на коллективную визу.
Самая крупная групповая заявку на визу: Украинский город собрался в Чехию

Украинский город Славутич собирается попасть в Книгу рекордов Гиннеса благодаря самой массовой заявке на групповую визу. Идея подать заявление на шенгенскую визу и реализовать проект Made in Slavutych пришла в голову чешке. Катержина Шеда решила вывести «спящий» Славутич из «летаргического сна» (этот город стал новым домом для жителей Припяти, загрязненной радиацией из-за аварии на Чернобыльской АЭС).

По словам организатора, цель проекта не в том, чтобы 25 тысяч жителей городка получили шенгенскую визу, а в решении давней проблемы, связанной с преодолением границ. Как признается сама Катержина, «вместе с тем мы попробуем добавить в Книгу рекордов Гиннеса, в которой много абсурда, еще одну бессмыслицу».

Чтобы местные жители присоединились к проекту, их мотивируют поездкой в Чехию в качестве вознаграждения. Организаторы проекта уже договорились об этом с мэрией Брно.

Отправлять формуляр с заявлениями на визу жители Славутича будут сегодня, 3 июня. Все они должны указать в качестве приглашающей стороны Катерижину Шеду, а пунктом назначения – Брно, где она живет.

Напомним, с 11 июня граждане Украины смогут ездить в Чехию и другие страны Шенгена без виз при наличии действующего биометрического паспорта.

Источник: lidovky.cz

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Темы
визы Чехия Украина украинцы
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