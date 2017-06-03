Прага вошла в десятку самых популярных городов на Airbnb

Сервис Airbnb сообщает, что в этом году спрос на размещение в Праге вырос в два раза. Летний сезон будет сильно загруженный.

Прага вошла в десятку самых популярных туристических городов мира на Airbnb. По количеству бронирования на лето чешская столица заняла девятое место. По сравнению с прошлым годом спрос на Прагу вырос почти в два раза. В компании Airbnb считают, что летний сезон 2017 будет еще более загруженным.

Чаще всего через этот сервис туристы бронируют жилье в Лондоне, Париже и Барселоне. Летом повышается спрос на проживание в городах у моря. Количество иностранных туристов, которые предпочитают заселяться в частное жилье, а не гостиницы, за последние два года выросло в два раза. Этому способствует развитие экономики совместного потребления и соответствующих платформ: Airbnb, HomeAway и Vacation Rentals.

Согласно исследованию CzechTourism, в прошлом году с января по сентябрь у жителей Чехии останавливались 2,2 млн туристов. Такой способ заселения выбирают в первую очередь туристы из Франции, Италии и Великобритании, а также из США. Большинство из них приезжает в Чехию впервые. Сегмент совместного потребления, связанный с проживанием туристов, достиг почти 25% от общего количества ночевок.

В будущем магистрат Праги собирается решить, каким способом можно взимать налог с туристов, которые заселяются в частное жилье, и надо ли вообще регулировать эту сферу. Например, в Берлине, Мюнхене, Гамбурге и Барселоне все квартиры, сдаваемые в аренду, проходят обязательную регистрацию. С прошлого года владельцы таких квартир в Париже платят налоги с туризма. В Вене сервисы бронирования должны сообщать мэрии данные о зарегистрированных квартирах и их владельцах.

Источник: echo24.cz