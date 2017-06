Главные новости Чехии за неделю 29 мая – 3 июня 2017

Что означает День налоговой свободы в Чехии? Почему пражский ресторан штрафует гостей за недоеденные блюда? По какой причине Сенат не принял ужесточение правил проживания иностранцев в Чехии? Что изменилось в оформлении чешских паспортов? Ответы на эти и другие вопросы читайте в обзоре главных новостей Чехии за прошлую неделю.

В Чехии прошел День налоговой свободы

В понедельник, 29 мая, в Чехии отметили День налоговой свободы. В этом году чехи зарабатывали исключительно на нужды государства 149 дней: на 4 дня меньше, чем в прошлом году. Считается, что с этого момента вся зарплата полностью зачисляется на счет гражданина. Подробнее

Пражский ресторан начал штрафовать гостей, которые оставляют еду

Азиатский ресторан Haikky в районе Праги Карлин начал штрафовать гостей, которые в рамках «шведского стола» (All you can eat) набирают в буфете больше, чем могут съесть. За недоеденные блюда заведение требует доплату в 100 крон. Такую меру борьбы с расточительством используют рестораны и в других европейских странах. По словам юриста, это нарушает права потребителей. Подробнее

В Праге запретили сервис такси Taxify

По решению городского суда Праги, в столице запретили работу сервиса эстонского такси Taxify, через который людей подвозили таксисты без лицензии. Менеджер Taxify возмущен, что аналогичный сервис Uber продолжает работу. Подробнее

Сенаторы не пропустили законопроект об ужесточении проживания иностранцев в Чехии

Чешский сенат вернул в Парламент законопроект об ужесточении проживания и работы иностранцев в Чехии. Сенаторы заявили, что некоторые положения закона противоречат конституции и нарушают законы ЕС и права человека. Авторы законопроекта с этим не согласны. Подробнее

Карловы Вары сообщили о возвращении русских туристов

Турфирмы Карловых Вар удивлены внезапным возвращением русских туристов. За первый квартал 2017 года количество путешественников из России выросло на 50%. Одной из причин этого называют укрепление российского рубля. Подробнее

Чехия защитила статус одной из самых миролюбивых стран

Лондонский институт мира опубликовал результаты Глобального индекса миролюбия за 2017 год. Чехия заняла 6-е место среди 163 государств. Самой миролюбивой страной стала Исландия, а самой опасной - Сирия. Америка в этом году опустилась на 11 мест (до 114-го места), Россия и Украина заняли 151-е и 154-е места соответственно. Подробнее

Возле завода «Шкоды» откроют новое отделение по делам иностранцев

6 июня в Солнице-на-Рыхновску откроют новое отделение полиции по делам иностранцев. Организация будет следить за порядком и решать проблемы иностранцев, работающих на предприятиях в промышленной зоне (Škoda Auto и др.). Причиной открытия дополнительного координационного центра стали жалобы местных жителей на проблемы с общественным порядком. Подробнее

В Чехии изменили правила указания прописки в паспортах

В минувший четверг в Чехии утвердили поправку к закону о регистрации населения. Она обязывает граждан указывать в паспортах реальные адреса прописки и отношение человека к недвижимости. Эта мера исключит возможность использовать в качестве прописки адреса административных зданий. Подробнее