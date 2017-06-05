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Видео: В Брно гулял сбежавший со свадьбы верблюд

Видео: В Брно гулял сбежавший со свадьбы верблюд

Vladislava M 162 0
В выходные полицейские в Брно получили тревожные сообщения по горячей линии. Прохожие сообщали, что вдоль дороги гуляет двугорбый верблюд.
Видео: В Брно гулял сбежавший со свадьбы верблюд

В прошедшие выходные в Брно произошел необычный случай. На окраине города, в районе Книнички, по дороге прохаживался настоящий верблюд. Об этом по горячей линии сообщили сразу несколько очевидцев. Впоследствии оказалось, что верблюд сбежал со свадьбы, которая проходила в ближайшем отеле. Вскоре нашлась и его хозяйка.

Большое животное, по словам полицейских, гуляло по дороге, ведущей из Роздроёвице до Книничек. Иногда верблюд выходил прямо на проезжую часть.

«Еще до приезда полиции один из прохожих в целях безопасности привязал верблюда к колышку от водопроводного оборудования. Когда мы приехали, двугорбый верблюд отдыхал в траве: он спокойно лежал на животе и переворачивался на бок», – рассказал пресс-секретарь полиции Якуб Гханем.

Вскоре после приезда полиции на месте объявилась и 37-летняя хозяйка животного.

«Она извинилась за неудобства и сообщила, что в ближайшем отеле проходит свадьба. Верблюд был участником торжества, а затем воспользовался моментом и сбежал», – дополнил пресс-секретарь.

Хозяйка забрала верблюда и отвела его обратно на свадебный пир.

Брненским полицейским в прошлом уже приходилось отлавливать сбежавшего кенгуру, бобра, змей и барсука. В конце мая они останавливали движение, чтобы защитить утку с шестью утятами.

«Теперь плеяда экзотических зверей расширилась на еще одного необычного члена», – подвел итог пресс-секретарь полиции.

 

Источник: idnes.cz

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Темы
животные Брно Чехия полиция
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