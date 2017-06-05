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В Чехию придет похолодание и грозы

В Чехию придет похолодание и грозы

artyommm 965 0
Метеорологи рассказали о погоде в Чехии на ближайшую неделю.
В Чехию придет похолодание и грозы

В ближайшие дни в Чехию будет поступать теплый воздух с юго-запада. Однако на смену теплым дням придут грозы и прохладная погода. В среду температура воздуха опустится до +20°C. Затем снова начнет приходить летнее тепло, и к выходных вернется привычная для лета погода.

«В воскресенье температура воздуха в Моравии и Силезии поднялась до 24-28°C, на юге Моравии местами и до 29°C, но во второй половине дня начало холодать. В Чехии было прохладнее – до 20-24°C, на западе – до 15-19°C. В понедельник температура воздуха будет везде практически одинаковой – около 22°C», – говорит метеоролорог Чешского гидрометцентра Мария Одстрчилова.

В понедельник ожидается облачно с прояснениями, на западе страны в течение дня и в других местах Чехии будет облачно, местами грозы. Вечером могут пройти кратковременные дожди. Максимальная температура днем составит 24°C.

Во вторник будет облачно, на востоке – с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами – грозы, в особенности на востоке республики. Максимальная температура воздуха составит 25°C, в Моравии и Силезии – до 29°C.

В среду сохранится облачная погода с кратковременными дождями, температура воздуха опустится до 18-22°C. Потепление придет только в четверг. Метеорологи прогнозируют ясную погоду или облачную с прояснениями. Температура воздуха днем достигнет 25°C.

В пятницу будет преимущественно облачно с прояснениями, после полудня могут пройти кратковременные дожди и грозы. Днем воздух прогреется до 24-28°C. На выходных сохранится облачная с прояснениями погода. Дневная температура воздуха достигнет 25-30°C.

Источник: idnes.cz

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