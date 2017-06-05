Обменный пункт в Праге ограбил русскоговорящий преступник на дамском велосипеде

Пражская полиция ищет грабителя, который ворвался в обменный пункт на рынке Sapa, избил сотрудницу и украл несколько тысяч крон. Перед уходом преступник обнял и утешил пострадавшую.

Фото: Кадр с камер видеонаблюдения. Policie ČR

Русскоговорящий грабитель в военной одежде в последний день мая напал на пункт обмена валют на пражском рынке Sapa. Преступник ворвался в помещение к работнице пункта, повалил ее на землю и ударил кулаком в лицо, после чего украл из кассы несколько тысяч крон. Затем мужчина неожиданно проявил сострадание: он несколько раз обнял испуганную сотрудницу и постарался ее утешить. Потом преступник скрылся на дамском велосипеде. Сейчас его ищет полиция.

Инцидент в комплексе рынка Sapa произошел 31 мая в час дня.

«Мужчина напал на сотрудницу и какое-то время бил ее в лицо, а затем пытался залепить ей рот клейкой лентой. Однако сделать этого ему не удалось. Испуганная женщина от страха выдала преступнику из кассы несколько тысяч крон», – рассказывает пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Нападение, которое длилось 10 минут, зафиксировали камеры видеонаблюдения. По видеозаписи понятно, что перед уходом преступник несколько раз обнял пострадавшую и попытался ее утешить. Также на записи видно, как он уезжает на горном велосипеде с женской рамой. На этом же велосипеде мужчина приехал к обменному пункту, чтобы совершить ограбление.

Так как мужчина замаскировался, его внешний вид неизвестен. Тем не менее, у полиции есть довольно необычное описание этого человека.

На грабителе была одежда военного типа темно-зеленого цвета, за спиной у него был зелено-черный рюкзак (вероятно, с рисунком камуфляжа). Преступник говорил по-русски. На место преступления он прибыл на черно-белом велосипеде. Всех, кто узнал преступника, просят позвонить по номеру 158. За ограбление мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: Novinky.cz