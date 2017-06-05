На вокзале в Чехии произошла авария поезда, есть пострадавшие

Сегодня утром пассажирский поезд врезался в железнодорожный буфер на вокзале в Пршерове.

В понедельник, 5 июня, рано утром на вокзале в Пршерове произошел наезд поезда Leo Express на железнодорожный буфер в конце трассы. В результате столкновения пострадали 15 пассажиров и 2 бортпроводника. В основном люди получили легкие травмы, но двух пассажиров отвезли в больницу в Оломоуце. Ущерб из-за аварии оценивают на 20 млн крон.

Столкновение произошло в 05:54, когда на пршеровский вокзал должен был прибыть поезд Leo Express, направлявшийся из Старе-Мнесто-у-Угерске-Градиште. Пршеров был конечной остановкой. В момент, когда поезд подъезжал к вокзалу, машинисту стало плохо. В результате поезд наехал на буфер, расположенный в конце трассы.

Из-за сильного удара люди в поезде упали, 15 пассажирам понадобилась медицинская помощь. Двух пострадавших отвезли в больницу в Оломоуце, остальных – в пршеровскую больницу. Инцидент расследует Железнодорожная инспекция.

Источник: lidovky.cz