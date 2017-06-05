В Праге снова открылась кофейня «В темноте» с незрячими официантами

На площади Республики в Праге снова можно поменяться местами со слепыми людьми. Две недели здесь будет работать кофейня «В темноте», где вас в полной тьме обслужат незрячие официанты. Вся выручка пойдет в благотворительный фонд помощи людям с дефектами зрения.

Фото: https://www.facebook.com/pages/Kavarna-Potme/160294727370081?fref=ts

5 июня на пражской площади Республики снова открылась кофейня «В темноте», гостей которой обслуживают незрячие официанты. Заведение будет работать больше двух недель: до 22 июня. Его прибыль традиционно пойдет на сбор «Светлушка» от Благотворительного фонда Чешского радио. Деньги пойдут на помощь людям с дефектами зрения. После Праги мобильная кофейня поедет в некоторые другие чешские города.

Внутри кофейни будет полностью темно, поэтому гости и обслуживающий персонал фактически поменяются местами.

«Посетив кофейню, вы поддержите слепых и сможете в необычной обстановке выпить кофе. Мы уверены, что вам понравится, хотя в темноте вы можете насыпать себе больше сахара, чем обычно. Также в кофейне можно будет заказать несколько шариков отличного мороженого», – рассказал директор Благотворительного фонда Чешского радио Пршемысл Филип.

Кофейня в темноте будет открыта каждый день с 10:00 до 21:00 с перерывом на обед (с 15:00 до 16:00). Входной билет стоит 140 крон: в цену входит один напиток или мороженое, чашка с логотипом «Светлушки» и сувенирный магнит на память. Акцию будет сопровождать несколько концертов, а также регулярная дегустация лимитированных коллекций вин по средам.

Необычная кофейня в темноте впервые открылась в Праге в 2006 году. С того времени ее посетило больше 50 000 человек. Шестой год подряд в городе работает и ее мобильная версия в затемненном автобусе, который ездит с весны по осень по всей Чехии. Этим летом автобус посетит Градец-Кралове, Пардубице, Йиглаву, Пльзень, Осек, Брно, Йичин и Остраву.

Источник: ČTK