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Чехи рассказали, что для них главное при выборе ресторана

Чехи рассказали, что для них главное при выборе ресторана

Vladislava M 24 0
В Чехии провели социологический опрос: людей спрашивали, что для них важно при выборе ресторана. Большинство назвало главным критерием качество еды.
Чехи рассказали, что для них главное при выборе ресторана

Трое из десяти чехов хотя бы раз в неделю заходят на обед или ужин в ресторан. При выборе заведения они ориентируются на качество еды, цены и уровень обслуживания. Большинство чехов выбирает рестораны, где можно платить картой. Это для них важнее, чем марка разливного пива.

Исследование агентства STEM/MARK для Air Bank показало, что для 86% чехов решающим при выборе ресторана становится качество еды. Почти 60% опрошенных согласились с тем, что решающими факторами для них будут также цены и обслуживание.

В рейтинг самых важных критериев при выборе ресторана также попал интерьер заведения (он важен для 47% респондентов), тип кухни (41%), а также удаленность от дома или работы (40%). Рестораны для некурящих предпочитали 40% чехов: теперь же, после вступления в силу закона о запрете курения в общественных местах, все рестораны Чехии стали некурящими.

Некоторым людям при выборе ресторана было важно, какие способы оплаты предлагает заведение. Возможность заплатить картой была важна для 38% опрошенных. 37% чехов согласились, что этот фактор скорее важен, чем нет.

Только 20% респондентов подтвердили, что для них важна марка пива в ресторане.

«При выборе ресторана чехи требовательны: качество еды для них является главным критерием. Хотя цены для наших граждан тоже важны, многие люди обращают внимание на обслуживание и интерьер. Часто они хотят иметь возможность заплатить картой», – прокомментировал Томаш Мотл из Air Bank.

Исследование показало, что хотя бы раз в неделю рестораны посещают 28% чехов. Больше половины чехов ходит в ресторан несколько раз в месяц. В пивные бары 35% опрошенных ходят как минимум раз в неделю.

Возможность быстро поесть в ресторанах фаст-фуда несколько раз в месяц использует 37% чехов. Только 4% опрошенных заявили, что они вообще не ходят в рестораны.

Источник: Novinky.cz

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Темы
рестораны еда Опрос общественного мнения Чехия
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