Чехи рассказали, что для них главное при выборе ресторана

В Чехии провели социологический опрос: людей спрашивали, что для них важно при выборе ресторана. Большинство назвало главным критерием качество еды.

Трое из десяти чехов хотя бы раз в неделю заходят на обед или ужин в ресторан. При выборе заведения они ориентируются на качество еды, цены и уровень обслуживания. Большинство чехов выбирает рестораны, где можно платить картой. Это для них важнее, чем марка разливного пива.

Исследование агентства STEM/MARK для Air Bank показало, что для 86% чехов решающим при выборе ресторана становится качество еды. Почти 60% опрошенных согласились с тем, что решающими факторами для них будут также цены и обслуживание.

В рейтинг самых важных критериев при выборе ресторана также попал интерьер заведения (он важен для 47% респондентов), тип кухни (41%), а также удаленность от дома или работы (40%). Рестораны для некурящих предпочитали 40% чехов: теперь же, после вступления в силу закона о запрете курения в общественных местах, все рестораны Чехии стали некурящими.

Некоторым людям при выборе ресторана было важно, какие способы оплаты предлагает заведение. Возможность заплатить картой была важна для 38% опрошенных. 37% чехов согласились, что этот фактор скорее важен, чем нет.

Только 20% респондентов подтвердили, что для них важна марка пива в ресторане.

«При выборе ресторана чехи требовательны: качество еды для них является главным критерием. Хотя цены для наших граждан тоже важны, многие люди обращают внимание на обслуживание и интерьер. Часто они хотят иметь возможность заплатить картой», – прокомментировал Томаш Мотл из Air Bank.

Исследование показало, что хотя бы раз в неделю рестораны посещают 28% чехов. Больше половины чехов ходит в ресторан несколько раз в месяц. В пивные бары 35% опрошенных ходят как минимум раз в неделю.

Возможность быстро поесть в ресторанах фаст-фуда несколько раз в месяц использует 37% чехов. Только 4% опрошенных заявили, что они вообще не ходят в рестораны.

Источник: Novinky.cz