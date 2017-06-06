Водителей из Чехии предупредили об огромных штрафах за границей

Чехия подписала соглашение со многими странами ЕС, что позволяет иностранным учреждениям взыскивать с чешских водителей штрафы за нарушения за границей.

Туристы из Чехии, которые отправляются за границу на машине, должны учитывать новую опасность. Если раньше на дорогах работала полиция, которая штрафовала непосредственно в момент нарушения, то теперь все чаще используются радары. По возвращении домой чешских водителей может ожидать неприятный сюрприз.

По новым правилам, учреждения стран, где было совершено нарушение ПДД, могут связаться с подобным учреждением в Чехии и передать информацию о водителе. Дальнейшие действия будут зависеть от чешской стороны, – говорит пресс-атташе министерства транспорта Томаш Нержолд.

Например, в Австрии автоматические радары теперь штрафуют водителей не только за превышение скорости, но и за непристегнутый ремень безопасности, разговор по телефону во время движения или перевозку большего количества пассажиров, чем разрешено.

Нарушителям будет приходить обычный конверт, в котором будет находиться информация об автомобилее, месте и времени нарушения и сумме штрафа. К извещению прилагается и номер счета, по которому нужно произвести оплату.

Просто выбросить письмо больше не получится. Если автовладелец не заплатит штраф, ему будет грозить лишение водительских прав, а также взыскание остальной суммы за административный процесс. В Австрии штрафы могут достигать 5 000 евро (около 130 тысяч крон). У водителя могут даже конфисковать автомобиль.

Высокие штрафы грозят водителям во многих странах. Кроме Австрии договор о взыскании подписали также Германия, Италия, Швейцария, Словения и Хорватия. Директива ЕС, касающаяся передачи информации о нарушениях ПДД между странами, вступила в силу еще 4 года назад. Но на практике она долго не соблюдалась.

Источник: denik.cz