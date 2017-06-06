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Водителей из Чехии предупредили об огромных штрафах за границей

Водителей из Чехии предупредили об огромных штрафах за границей

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Чехия подписала соглашение со многими странами ЕС, что позволяет иностранным учреждениям взыскивать с чешских водителей штрафы за нарушения за границей.
Водителей из Чехии предупредили об огромных штрафах за границей

Туристы из Чехии, которые отправляются за границу на машине, должны учитывать новую опасность. Если раньше на дорогах работала полиция, которая штрафовала непосредственно в момент нарушения, то теперь все чаще используются радары. По возвращении домой чешских водителей может ожидать неприятный сюрприз.

По новым правилам, учреждения стран, где было совершено нарушение ПДД, могут связаться с подобным учреждением в Чехии и передать информацию о водителе. Дальнейшие действия будут зависеть от чешской стороны, – говорит пресс-атташе министерства транспорта Томаш Нержолд.

Например, в Австрии автоматические радары теперь штрафуют водителей не только за превышение скорости, но и за непристегнутый ремень безопасности, разговор по телефону во время движения или перевозку большего количества пассажиров, чем разрешено.

Нарушителям будет приходить обычный конверт, в котором будет находиться информация об автомобилее, месте и времени нарушения и сумме штрафа. К извещению прилагается и номер счета, по которому нужно произвести оплату. 

Просто выбросить письмо больше не получится. Если автовладелец не заплатит штраф, ему будет грозить лишение водительских прав, а также взыскание остальной суммы за административный процесс. В Австрии штрафы могут достигать 5 000 евро (около 130 тысяч крон). У водителя могут даже конфисковать автомобиль. 

Высокие штрафы грозят водителям во многих странах. Кроме Австрии договор о взыскании подписали также Германия, Италия, Швейцария, Словения и Хорватия. Директива ЕС, касающаяся передачи информации о нарушениях ПДД между странами, вступила в силу еще 4 года назад. Но на практике она долго не соблюдалась.

Источник: denik.cz

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Темы
штраф Автомобили Евросоюз
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