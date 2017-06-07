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Арест десятилетия: Полиция разбила крупнейшую сеть первитиновых лабораторий в Чехии

Арест десятилетия: Полиция разбила крупнейшую сеть первитиновых лабораторий в Чехии

Vladislava M 657 0
Чешские полицейские раскрыли самую крупную банду наркодилеров, которая стояла за всеми главными лабораториями по производству первитина в стране.
Арест десятилетия: Полиция разбила крупнейшую сеть первитиновых лабораторий в Чехии

Чешская полиция задержала крупнейшую банду наркодилеров, которых обвинили в поставках химикатов для изготовления первитина и строительстве крупных лабораторий для производства этого наркотика в Чехии.

По оценкам полиции, в лабораториях уже изготовили несколько тонн первитина. Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы. Всего по этому делу задержали 17 человек. Об этом журналистам сообщил директор Национального управления по борьбе с наркотиками Якуб Фридрих.

Полицейские назвали проведенное задержание одной из самых важных акций против производителей наркотиков за последние 10 лет. Полиция убеждена, что преступная сеть стояла за всеми крупными чешскими лабораториями по производству первитина с 2012 года.

Большую часть банды составляли граждане вьетнамской национальности. По словам директора Национального управления по борьбе с наркотиками Якуба Фридриха, не исключено, что по делу будут обвинены и другие подозреваемые.

Источник: ČTK

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полиция наркотики преступность
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