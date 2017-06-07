Больше никаких шуб: В Чехии запретят деятельность меховых ферм

Чешский Парламент принял решение запретить деятельность меховых ферм. До конца января 2019 года все производители меховых изделий в Чехии должны будут закрыться. За данный законопроект проголосовали 132 из 161 присутствующих депутатов. Теперь закон направят на дополнительное рассмотрение в Сенат.
Депутаты обсудили клетку для людей, которую установили на Малостранской площади защитники животных. Активисты требуют ввести запрет на деятельность меховых ферм и в качестве протеста проводят в клетке по 12 чаcов по очереди. По размерам клетка для человека пропорциональна клетке для лисиц, проживающих на таких фермах.
«Кто-нибудь из вас, дамы и господа, пробовал посидеть в клетке на Малостранской площади? Я – нет, потому что я не мазохистка и даже не могу представить, что животное проживает в такой клетке всю свою жизнь. Тем не менее, мы могли бы попробовать залезть в эту клетку, чтобы знать, что чувствует лисица или норка, которых заточают в клетку из-за чьих-то стремлений к роскоши», – обратилась к присутствующим депутат Кристина Зелиенкова из партии TOP 09.
По ее словам, животные не должны страдать из-за извращенной моды на норковые или лисьи шубы, от которых уже давно отказались многие знаменитости.
«Это бизнес, который не относится к 21 веку», – поддержал запрет на выращивание норок и лисиц на меховых фермах Йиржи Коубек из клуба ТОР 09.
Депутаты выбирали из нескольких законопроектов, предлагающих разные сроки закрытия ферм. Принятая версия закона также предполагает, что владельцы меховых предприятий могут обратиться за финансовой компенсацией.
Источник: idnes.cz