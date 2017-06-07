Больше никаких шуб: В Чехии запретят деятельность меховых ферм

Vladislava M 11:57 508

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Защитники животных могут радоваться: чешский Парламент сегодня большинством голосов проголосовал за то, чтобы запретить деятельность меховых ферм в стране. Депутаты согласились с тем, что животных на таких фермах выращивают в ужасных условиях.

Фото: Животных на меховых фермах содержат в клетках без пола, чтобы экскременты падали вниз и не портили мех. Фото: Obraz