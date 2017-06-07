Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 15 °C
Видео: Чешская полиция предложила сразиться с террористом

Видео: Чешская полиция предложила сразиться с террористом

artyommm 1 0
В сети появился информационный ролик полиции ЧР о том, как следует вести себя при вооруженном нападении.
Видео: Чешская полиция предложила сразиться с террористом

Чешская полиция сняла видеоролик под названием «Убегай, прячься, сражайся!» ("Utíkej, schovej se, bojuj!"), в котором показывается, как вести себя в случае вооруженного нападения. 

«В наше время может наступить критическая ситуация, на которую вы должны уметь отреагировать», – говорится в комментарии к видео, по сюжету которого преступник стрелял в людей в офисном здании. 

Ролик иллюстрирует три возможных сценария поведения людей в зависимости от ситуации. В первую очередь полиция рекомендует убежать из опасного места. Если такой возможности нет, нужно заблокировать двери и спрятаться в помещении. Если ситуация безвыходная, и вы оказываетесь лицом к лицу с террористом, необходимо оказывать сопротивление – сражаться с помощью любых твердых предметов, которые можно использовать в качестве оружия. Действовать нужно быстро и агрессивно.

Подобные видеоролики уже сняли в Великобритании и Франции. В них людям рекомендовали спрятаться, убежать или позвать на помощь.

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция терроризм
Читайте
по теме 
Арест десятилетия: Полиция разбила крупнейшую сеть первитиновых лабораторий в Чехии
07.06.2017 11:28 Общество
Арест десятилетия: Полиция разбила крупнейшую сеть первитиновых лабораторий в Чехии
657 0
Обменный пункт в Праге ограбил русскоговорящий преступник на дамском велосипеде
05.06.2017 10:15 Общество
Обменный пункт в Праге ограбил русскоговорящий преступник на дамском велосипеде
1053 0
Видео: В Брно гулял сбежавший со свадьбы верблюд
05.06.2017 09:44 Общество
Видео: В Брно гулял сбежавший со свадьбы верблюд
565 0
Дорогу в Чехии завалило бутылками с пивом
02.06.2017 12:51 Общество
Дорогу в Чехии завалило бутылками с пивом
1023 0
Последние новости:
07
июня
Земан: Туристы из Чехии смогут ездить во Вьетнам без виз
07.06.2017 12:16 Политика
Земан: Туристы из Чехии смогут ездить во Вьетнам без виз
207 0
Больше никаких шуб: В Чехии запретят деятельность меховых ферм
07.06.2017 11:57 Общество
Больше никаких шуб: В Чехии запретят деятельность меховых ферм
508 0
Арест десятилетия: Полиция разбила крупнейшую сеть первитиновых лабораторий в Чехии
07.06.2017 11:28 Общество
Арест десятилетия: Полиция разбила крупнейшую сеть первитиновых лабораторий в Чехии
657 0
06
июня
Водителей из Чехии предупредили об огромных штрафах за границей
06.06.2017 11:54 Общество
Водителей из Чехии предупредили об огромных штрафах за границей
2417 0
Эксперты: Почему в Чехии медленно растут зарплаты
06.06.2017 11:24 Экономика
Эксперты: Почему в Чехии медленно растут зарплаты
643 0
Чехи рассказали, что для них главное при выборе ресторана
06.06.2017 11:23 Общество
Чехи рассказали, что для них главное при выборе ресторана
976 0
МВД: Чехия больше не примет ни одного мигранта по квотам
06.06.2017 11:02 Политика
МВД: Чехия больше не примет ни одного мигранта по квотам
1870 0
05
июня
Где лучше всего жить на минимальную зарплату в Евросоюзе?
05.06.2017 16:55 Экономика
Где лучше всего жить на минимальную зарплату в Евросоюзе?
2154 0
Средние зарплаты в Чехии выросли больше, чем ожидали аналитики
05.06.2017 11:42 Экономика
Средние зарплаты в Чехии выросли больше, чем ожидали аналитики
1229 0
Новый министр финансов: Пенсионерам в Чехии придется начать работать
05.06.2017 11:17 Экономика
Новый министр финансов: Пенсионерам в Чехии придется начать работать
2352 0


Мобильная версия