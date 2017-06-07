Видео: Чешская полиция предложила сразиться с террористом

В сети появился информационный ролик полиции ЧР о том, как следует вести себя при вооруженном нападении.

Чешская полиция сняла видеоролик под названием «Убегай, прячься, сражайся!» ("Utíkej, schovej se, bojuj!"), в котором показывается, как вести себя в случае вооруженного нападения.

«В наше время может наступить критическая ситуация, на которую вы должны уметь отреагировать», – говорится в комментарии к видео, по сюжету которого преступник стрелял в людей в офисном здании.

Ролик иллюстрирует три возможных сценария поведения людей в зависимости от ситуации. В первую очередь полиция рекомендует убежать из опасного места. Если такой возможности нет, нужно заблокировать двери и спрятаться в помещении. Если ситуация безвыходная, и вы оказываетесь лицом к лицу с террористом, необходимо оказывать сопротивление – сражаться с помощью любых твердых предметов, которые можно использовать в качестве оружия. Действовать нужно быстро и агрессивно.

Подобные видеоролики уже сняли в Великобритании и Франции. В них людям рекомендовали спрятаться, убежать или позвать на помощь.

Источник: ihned.cz