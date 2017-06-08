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В Праге началась бесплатная интерактивная Ярмарка науки

В Праге началась бесплатная интерактивная Ярмарка науки

Vladislava M 138 0
С 8 по 10 июня в Праге (Летняны) будет проходить увлекательная Ярмарка науки. Посетители смогут отправиться в виртуальную экскурсию по космосу или средневековому Пражскому Граду, изучить научные новинки, посмотреть на гигантский дрон, говорящих роботов и многое другое. Вход свободный!
Фото: https://www.facebook.com/veletrhvedy
В Праге началась бесплатная интерактивная Ярмарка науки

Сегодня в Праге начинается интересная бесплатная акция – Ярмарка науки (Veletrh vědy). Научные новинки из мира природы, техники и других направлений будут показывать здесь в увлекательной и интерактивной форме. Ярмарка будет проходить с 10:00 до 18:00 в Летнянах (PVA EXPO PRAHA) до субботы включительно: на ней представят свои экспонаты больше 80 организаций, среди которых – Академия наук ЧР, фирмы, университеты и научные центры.

«Третья по счету Ярмарка науки откроет посетителям самое интересное, что может предложить чешская наука. Научные центры Академии наук ЧР презентуют самые горячие новинки из своих исследований», – рассказала Катержина Соботкова из Академии наук.

На ярмарке можно будет, например, отправиться на экскурсию по космосу в форме мультимедийного шоу, посетить ядерный реактор в виртуальной реальности, увидеть в действии самый крупный дрон в Центральной Европе, побывать на выставке оптических обманов и даже полюбоваться средневековым Пражским Градом через детальную анимацию.

Среди экспонатов представят и роботов нового поколения, которые понимают человеческую речь, а также изделия из нано-волокон. Для детей будет работать уголок Веселой науки. Развлекать маленьких посетителей будут и подготовленные педагоги на специальных акциях.

Вход на акцию – свободный. Перейти на сайт Ярмарки науки.

 

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