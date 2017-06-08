Знаменитый бассейн в Карловых Варах шокировал людей своим состоянием

Пользователи соцсетей возмущены состоянием, до которого доведен известный бассейн при гостинице Thermal в Карловых Варах. На днях его к тому же разрисовал неизвестный вандал.

Фото: Бассейн в 2009 году, автор Michael Caroe Andersen, источник: Flickr

Заброшенный бассейн известного отеля Thermal в Карловых Варах стал жертвой вандала. Тот нарисовал граффити в его самом глубоком месте. Руководство отеля считает, что в этом виновата охрана бассейного комплекса.

Этот акт вандализма уже осудили пользователи соцсетей и представители компании, которая администрирует гостиницу. Они сказали, что ситуацией будут заниматься: «Охрана, которая несет полную ответственность за возникшую проблему, устранит граффити за собственные средства». Сотрудники агентства Falcon Security от комментариев отказались.

Ministerstvo financí čelí kritice za stav bazénu hotelu Thermal. Záběry napoví proč. pic.twitter.com/rAfPWNsPit — ČT Jihozápad (@CTJihozapad) 7 июня 2017 г.

Член представительства компании Thermal F Адам Войтех рассказал о реконструкции бассейного комплекса в будущем. По нынешним оценкам, на его восстановление потребуется не менее 150 млн крон. Пока руководство занимается реконструкцией самого отеля Thermal, которая должна начаться уже в этом году сразу после кинофестиваля в Карловых Варах. Ранее предполагалось, что работы могут стартовать еще позже, если министерство культуры признает здание памятником архитектуры, но этого не произошло.

Эксперты рекомендовали закрыть бассейн с начала прошлого года. За 40 лет работы в него не было вложено никаких существенных средств. Нынешнему руководству приходится решать проблемы, вызванные длительным бездействием предшественников. Ведутся переговоры с властями города и края.

Источник: idnes.cz