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Знаменитый бассейн в Карловых Варах шокировал людей своим состоянием

Знаменитый бассейн в Карловых Варах шокировал людей своим состоянием

artyommm 508 0
Пользователи соцсетей возмущены состоянием, до которого доведен известный бассейн при гостинице Thermal в Карловых Варах. На днях его к тому же разрисовал неизвестный вандал.
Фото: Бассейн в 2009 году, автор Michael Caroe Andersen, источник: Flickr
Знаменитый бассейн в Карловых Варах шокировал людей своим состоянием

Заброшенный бассейн известного отеля Thermal в Карловых Варах стал жертвой вандала. Тот нарисовал граффити в его самом глубоком месте. Руководство отеля считает, что в этом виновата охрана бассейного комплекса. 

Этот акт вандализма уже осудили пользователи соцсетей и представители компании, которая администрирует гостиницу. Они сказали, что ситуацией будут заниматься: «Охрана, которая несет полную ответственность за возникшую проблему, устранит граффити за собственные средства». Сотрудники агентства Falcon Security от комментариев отказались.

Член представительства компании Thermal F Адам Войтех рассказал о реконструкции бассейного комплекса в будущем. По нынешним оценкам, на его восстановление потребуется не менее 150 млн крон. Пока руководство занимается реконструкцией самого отеля Thermal, которая должна начаться уже в этом году сразу после кинофестиваля в Карловых Варах. Ранее предполагалось, что работы могут стартовать еще позже, если министерство культуры признает здание памятником архитектуры, но этого не произошло.

Эксперты рекомендовали закрыть бассейн с начала прошлого года. За 40 лет работы в него не было вложено никаких существенных средств. Нынешнему руководству приходится решать проблемы, вызванные длительным бездействием предшественников. Ведутся переговоры с властями города и края. 

Источник: idnes.cz

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Темы
архитектура Карловы Вары вандализм
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