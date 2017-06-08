Карлов университет вошел в рейтинг лучших учебных заведений мира

Британская организация Quacquarelli Symonds представила рейтинг университетов мира на 2018 год. Карлов университет показал лучший результат в Чехии, в первую тысячу вошло еще несколько чешских институтов.

Карлов университет снова стал лучшим учебным заведением Чехии в рейтинге британской компании Quacquarelli Symonds на 2018 год. Однако по сравнению с прошлым годом университет потерял несколько позиций. Если в 2016 году он занимал 279 место в международном рейтинге, то теперь опустился на 314 место.

Самым лучшим университетом в мире уже шестой год подряд остается Массачусетский технологический институт. За ним следуют известные американские университеты Стэнфорд и Гарвард, а затем – Калифорнийский технологический институт.

Интересно, что большинство традиционных британских университетов ухудшило результаты. Лучший из них – Кэмбридж – занял 5-е место в рейтинге. Единственным европейским университетом в первой десятке стал Федеральный технический институт в Цюрихе. Среди азиатских университетов лидером стал Наньянский технический университет в Сингапуре.

Среди соседних с Чехией стран лучшее образование, согласно рейтингу, можно получить в Мюнхене, два университета которого заняли 64-е и 66-е места. Венский университет разместился на 154-м месте. Среди русских образовательных учреждений лидером стал МГУ имени М. В. Ломоносова (95-е место).

Карлов университет в этом году попал в четвертую сотню лучших учебных заведений мира, заняв 314-е место. Эту позицию он разделяет с университетом в Тарту (Эстония). Карлов университет обогнал Варшавский университет (411-е место) и Чешский технический университет (491-е место).

По сравнению с прошлым годом повысил позиции брненский Масариков университет (551 место). Технический университет в Брно попал в категорию 601-650-е место, оломоуцкий Университет Палацкого находится еще на сотню мест ниже вместе с Университетом Коменского в Братиславе. Ни один другой чешский университет не вошел в первую тысячу лучших учебных заведений мира.

Рейтинг QS составляют на основании шести критериев: репутации среди академиков, сотрудников и студентов, количеству цитат и возможности подготавливать иностранных студентов. В этом году в опросе поучаствовало больше 75 тысяч академиков и 40 тысяч сотрудников университетов.

Источник: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018