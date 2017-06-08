Пражский Зоопарк показал, как будет выглядеть павильон для больших панд

В скором времени в Пражском Зоопарке появятся редкие большие панды из Китая. Зоопарк уже выбрал лучший проект комплекса, в котором будут также павильоны для редких обезьян и китайский ресторан с видом на город.

Фото: Большая панда, фото Zoo Praha

Пражский Зоопарк представил лучший проект павильона для больших панд, которых в Чехию должны привезти из Китая. В комплексе также расположат экспозицию для редких видов приматов: китайских мартышек лангуров и золотых обезьян.

Кроме того, в пандариуме будет работать и китайский ресторан на 80-100 гостей с открытой террасой и видом на Прагу, а также наружную площадку для больших панд.

Визуализация наружных экспозиций больших панд и китайских лангуров в Пражском зоопарке. Фото: Визуализация AND. s.r.o.

В это же время в зоопарке будут строить открытую площадку для белых медведей, которые должны будут переехать из-за панд.

С появлением больших панд в Пражском Зоопарке ожидают роста посещаемости. Например, в бельгийском зоопарке Pairi Daiza Zoo в Камброне-Касто после открытия павильона с пандами посетителей стало больше на целых 40%: за год посещаемость выросла на 12%. С учетом этого в Праге готовятся выстроить крупный комплекс, который сможет посещать много гостей одновременно.

До сих пор больших панд содержали в Европе только в столичных зоопарках с богатой историей. Посетители могли увидеть их в Вене, Лондоне, Париже, Москве, Мадриде и Берлине. Вне Китая панды на данный момент представлены только в 13 зоопарках мира: из них шесть расположено в Европе.

Фото: Визуализация AND. s.r.o.

Строительство всего комплекса обойдется в 200 млн крон. Победителем урбанистического и архитектурного конкурса стал проект компании AND. Его авторы – Вратислав Данда, Павел Ульман, Яромир Коснар, Йозеф Клика и Радован Купка.

Если все пойдет по плану, разрешение на строительство нового пандариума и павильона для белых медведей зоопарк получит в конце 2019 года.

Источник: aktualne.cz