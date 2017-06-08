Министерство юстиции Чехии извинилось перед студентом Шевцовым

Российский студент Игорь Шевцов также получит компенсацию 360 000 крон, хотя молодой человек требовал сумму в 4 раза больше.

Фото: a2larm.cz

Министерство юстиции извинилось перед российским студентом Игорем Шевцовым, которому теперь выплатят 360 000 крон в качестве компенсации за незаконный арест и уголовное преследование, – пишет сайт Aktuálně.cz.

По словам адвоката молодого человека Павла Кожоушека, его клиент требовал сумму в 4 раза больше. Студента обвиняли в нападении с зажигательной смесью на дом министра обороны, а также утверждали, что он участвовал в акте вандализма над стеной тюрьмы. В результате вина Шевцова ни по одному делу доказана не была.

Игорь Шевцов длительное время живет в Чехии и изучает этнологию на философском факультете. После ареста он провел три месяца в тюрьме. Позже суд решил наказать его трехлетним запретом на участие в демонстрациях за то, что Шевцов следил за нанесением анархистских надписей на стену. Но на сторону молодого человека стал Верховный суд, который посчитал его проступок незначительным и отправил дело на повторное рассмотрение.

«Министерство юстиции приносит извинения за незаконные действия органов уголовного преследования, в результате которых было вынесено незаконное решение об тюремном заключении Вашего клиента», – цитирует письмо адвокату Шевцова от министерства сайт Aktuálně.cz.

Министерство решило выплатить студенту 92 000 крон за пребывание в тюрьме, 103 000 крон за расходы на адвоката и оставшуюся часть за то, что он был подвержен уголовному преследованию. Если Шевцов не согласен с этой суммой, он может добиваться большей компенсации через суд.

Источник: echo24.cz