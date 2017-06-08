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Решено: Медсестер в Чехии не будут заставлять учиться в вузах

Решено: Медсестер в Чехии не будут заставлять учиться в вузах

artyommm 301 0
В Сенате не прошло предложение, по которому медсестры в Чехии должны были бы в обязательном порядке получать высшее образование на степень бакалавра.
Фото: www.shutterstock.com
Решено: Медсестер в Чехии не будут заставлять учиться в вузах

Медицинские сестры в Чехии не должны будут учиться в вузах на бакалавра, – так решил чешский Сенат. Чтобы работать медсестрой, достаточно будет проучиться 4 года в средней школе, а затем 1 год в высшей специальной школе. Ранее депутаты проголосовали за сокращение сроков образования для медсестер. Документ теперь отправят на подпись президенту.

Кроме образования медсестер, депутаты несколько часов обсуждали оказание услуг в области традиционной китайской медицины и бихевиоральный анализ. Палата депутатов предложила ввести законное требование о наличии образования для людей, которые этим занимаются. Депутаты считают, что данную область нужно регулировать и контролировать, чтобы услуги по китайской медицине не оказывали на каждом углу.

Источник: idnes.cz

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Темы
Медицина и фармацевтика Чехия законопроект
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