В Чехии открыли вакансию по работе мечты: Нужно путешествовать и писать в Instagram

От сотрудника будет требоваться путешествовать, фотографировать и писать короткие истории о своих приключениях в социальную сеть. Работодатель оплачивает перелеты, проживание в гостиницах и гарантирует зарплату – более 1 700 евро в месяц.

Весь год работнику предстоит сменять разные города и страны с теплым климатом. Все, что от сотрудника будет требоваться, – это фотографировать и писать небольшие истории.

О поиске кандидата объявил производитель фотоаппаратов Canon. Главное условие для соискателей – участие в конкурсе в Instagram. Работы претендентов будет оценивать жюри, в котором будет заседать американская певица, актриса и модель Зои Кравиц.

Успешный кандидат на должность рассказчика историй должен будет в течение года отправляться в путешествия по всему миру. По условиям конкурса, победитель получит билеты на общую сумму 33 000 евро, проживание на 2 ночи по каждому из 6 направлений, а также ежемесячную зарплату – 1 500 фунтов стерлингов (около 1 700 евро). Работать нужно будет 11 месяцев. От сотрудника требуется только публиковать один пост в Instagram каждый день.

«Мы ищем кого-нибудь, кто будет вдохновлять остальных, кого-то, кто реализует идею Live For The Story (“Живи ради истории”), а также докажет, что каждый момент в жизни может быть важным и незабываемым», – говорит Ладислав Палечек, генеральный директор Canon в Чехии и Словакии.

Кандидаты могут отправлять заявку на участие в конкурсе 365 Days of Summer через Instagram. Для этого нужно добавить фотографию с подписью не более 50 слов и хэш-тегами #LiveForTheStory и @CanonCZSK. Жюри будет оценивать работы по нескольким критериям: визуальная привлекательность снимков и их информативность, оригинальность и способность вдохновлять.

«Лето – это время спонтанности и проживания мгновений. Мы хотим вдохновить людей на максимальное наслаждение каждой секундой, потому что каждая из них может принести действительно лучшее приключение», – объясняет замысел конкурса амбассадор кампании Зои Кравиц.

Источник: aktualne.cz

