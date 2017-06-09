Санэпидстанция Праги: Педикюр рыбками опасен

Бизнес с массажными рыбками гарра-руфа в Праге процветает. Процедура обещает чудеса, но санврачи утверждают, что она может быть опасной. В США и Канаде она запрещена.

Аквариумный педикюр с рыбками гарра-руфа привлекает многих жителей Праги. Маленькие рыбки за пару десятков минут устраняют загрубевшую кожу ноги. Салоны обещают, что процедура помогает расслабиться и даже вылечить кожные проблемы. К тому же многим интересно, как ноги обрабатывают маленькие беззубые рыбки.

Рыбки гарра-руфа в Праге стали популярным туристическим аттракционом. В центре города работает несколько салонов, предлагающих такую услугу. За 299 крон рыбий педикюр может попробовать каждый желающий. Однако специалисты сходятся во мнении, что с этим нужно быть осторожными.

Санэпидстанция рекомендует подумать

Согласно новейшему сообщению Санэпидстанции Праги, процедура небезопасна.

«Риск переноса инфекции от рыбы к человеку либо от человека к человеку (через воду и рыб), а иногда и от самой воды нельзя исключить. Поэтому я не могу порекомендовать эту процедуру», – говорит директор Санэпидстанции Ян Яролимек.

Из материалов следует, что процедура может представлять опасность для людей с ослабленным иммунитетом, а также для пациентов с псориазом. Несмотря на это, некоторые салоны заявляют, что рыбий педикюр помогает лечить кожные заболевания.

«И в Чехии были опубликованы исследования, доказывающие, что рыбки могут быть носителями кожных болезней, а также переносить плесень», – пишут в своем сообщении гигиенисты.

Вода в аквариумах с рыбками не дезинфицируется

Очевидно, что вода в резервуарах с рыбками не может дезинфицироваться, как в бассейне, иначе рыбки бы погибли. Самих рыбок также нельзя обеззаразить.

«Нужно понимать, что опасной может быть сама вода, в которую опускали ноги многие люди перед вами. В ней могут быть самые разные бактерии и плесень», – предупреждают врачи.

Владельцы салона говорят, что вода не представляет опасности, иначе бы процедуру официально запретили в Чехии.

«Я предоставляю каждому клиенту новую воду: она должна отстояться перед процедурой 48 часов», – говорит владелица одного из пражских салонов. Никакие химикаты в воду попадать не должны. По ее словам, аквариумы наполняют обычной водой из-под крана, а клиенты перед процедурой должны помыть ноги.

Пока проблемы не регистрировали

Пока в Санэпидстанцию Праги никто не жаловался. Но врачи предполагают, что это связано с особой клиентурой салонов.

«Большинство клиентов – зарубежные туристы, которые после процедуры быстро уезжают из Праги», – говорится в документе.

О проблемах не говорит ни один из пражских салонов. Владельцы утверждают, что клиенты не жалуются, так как процедура им нравится.

Однако согласно исследованию британской организации Health Protection Agency, при таком педикюре существует и небольшой риск переноса инфекции ВИЧ и гепатита В. Поэтому в США и Канаде использование рыбок гарра-руфа в косметических целях полностью запрещено.

Источник: prazsky.denik.cz