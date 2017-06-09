Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
Чем Чехия удивит мир на выставке Expo 2017 в Астане

Чем Чехия удивит мир на выставке Expo 2017 в Астане

artyommm 1 0
Сегодня, 9 июня, в столице Казахстана открывается всемирная выставка «Экспо-2017». В церемонии открытия будет участвовать чешский президент Милош Земан.
Фото: Expo 2017
Чем Чехия удивит мир на выставке Expo 2017 в Астане

В столице Казахстана начинается всемирная выставка Expo 2017 («Экспо 2017»). Главной темой мероприятия мирового масштаба станет «Энергия будущего». В экспозиции участвует более 100 стран и 22 транснациональные организации. В павильоне Чехии будет представлен концепт спортивного самолета с электрическим двигателем.

Выставки «Экспо» предоставляют возможность странам со всего мира продемонстрировать свой прогресс. Экспозиции делятся на малые и большие. На малой всемирной выставке в Сарагосе в 2008 году количество посетителей достигло 5,5 млн, в мероприятии участвовало 104 государства. На крупную выставку в Шанхае в 2010 году прибыли 73 млн человек, в экспозиции принимали участие 192 страны.

В Астане сегодня, 9 июня, открывается именно «малое Экспо». Ожидается, что с 10 июня до 10 сентября мероприятие посетит 5 млн человек. В строительство выставочного комплекса, доминантой которого выступает гигантский стеклянный шар диаметром 80 м, Казахстан вложил немалые деньги. Инвестиции также были направлены и на инфраструктуру города.

Участие в казахском «Экспо» подтвердили 112 стран мира, которые продемонстрируют экспонаты на тему рационального использования и развития источников энергии. 

Чехия в своей новейшей истории участвовала во всех всемирных выставках, и «Экспо» в Казахстане не станет для нее исключением. На открытии будет присутствовать президент Чешской Республики Милош Земан, который сейчас находится в Казахстане с официальным визитом.

Чешский павильон занимает два этажа, каждый из которых имеет площадь около 290 кв. м. В его строительство вложили 98,2 млн крон, большая часть которых была выделена из госбюджета. Основная экспозиция на первом этаже посвящена уникальным открытиям и самым современным продуктам чешских производственных компаний и фирм-разработчиков. На втором этаже будут работать залы переговоров, презентационный зал и чешский ресторан.

Главным экспонатом Чехии станет концепт спортивного самолета с электродвигателем. Увидеть также можно будет модель электростанции, которая производит электричество при ликвидации коммунальных отходов.

Кроме прототипа самолета, Чехия также представит модель электробуса, использующего современные достижения в области нано-технологий, а также дом, который сам производит энергию и контролирует ее потребление. В экспозицию также войдут и интерактивные экспонаты на тему энергии и энергетики.

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Казахстан Чехия выставка энергетика
Читайте
по теме 
Чехия удивит электросамолетом на Всемирной выставке 2017 в Астане
15.03.2017 14:01 Общество
Чехия удивит электросамолетом на Всемирной выставке 2017 в Астане
1154 0
Казахстан отменил для Чехии въездные краткосрочные визы
14.01.2017 07:34 Политика
Казахстан отменил для Чехии въездные краткосрочные визы
1681 0
Министры Чехии и Казахстана обсудили двустороннее сотрудничество
22.11.2016 16:06 Политика
Министры Чехии и Казахстана обсудили двустороннее сотрудничество
910 0
В центре Праги планируют установить памятник казахскому поэту
22.11.2016 13:19 Культура
В центре Праги планируют установить памятник казахскому поэту
1024 0
Последние новости:
09
июня
Санэпидстанция Праги: Педикюр рыбками опасен
09.06.2017 10:30 Общество
Санэпидстанция Праги: Педикюр рыбками опасен
42 0
В Чехии открыли вакансию по работе мечты: Нужно путешествовать и писать в Instagram
09.06.2017 10:21 Общество
В Чехии открыли вакансию по работе мечты: Нужно путешествовать и писать в Instagram
159 0
Премьер-министр Чехии заявил о разводе с женой
09.06.2017 09:23 Политика
Премьер-министр Чехии заявил о разводе с женой
212 0
08
июня
Решено: Медсестер в Чехии не будут заставлять учиться в вузах
08.06.2017 19:02 Общество
Решено: Медсестер в Чехии не будут заставлять учиться в вузах
461 0
Министерство юстиции Чехии извинилось перед студентом Шевцовым
08.06.2017 18:39 Общество
Министерство юстиции Чехии извинилось перед студентом Шевцовым
1121 0
Виктор Лехман, владелец LEKVI GROUP: «Мы выбираем долгую игру»
08.06.2017 16:40 Интервью
Виктор Лехман, владелец LEKVI GROUP: «Мы выбираем долгую игру»
608 0
Пражский Зоопарк показал, как будет выглядеть павильон для больших панд
08.06.2017 11:59 Общество
Пражский Зоопарк показал, как будет выглядеть павильон для больших панд
555 0
Карлов университет вошел в рейтинг лучших учебных заведений мира
08.06.2017 11:25 Общество
Карлов университет вошел в рейтинг лучших учебных заведений мира
406 0
Представления в Национальном театре Праги поставлены под угрозу
08.06.2017 11:04 Культура
Представления в Национальном театре Праги поставлены под угрозу
454 0
Знаменитый бассейн в Карловых Варах шокировал людей своим состоянием
08.06.2017 10:41 Общество
Знаменитый бассейн в Карловых Варах шокировал людей своим состоянием
2049 0


Мобильная версия