Чем Чехия удивит мир на выставке Expo 2017 в Астане

Сегодня, 9 июня, в столице Казахстана открывается всемирная выставка «Экспо-2017». В церемонии открытия будет участвовать чешский президент Милош Земан.

Фото: Expo 2017

В столице Казахстана начинается всемирная выставка Expo 2017 («Экспо 2017»). Главной темой мероприятия мирового масштаба станет «Энергия будущего». В экспозиции участвует более 100 стран и 22 транснациональные организации. В павильоне Чехии будет представлен концепт спортивного самолета с электрическим двигателем.

Выставки «Экспо» предоставляют возможность странам со всего мира продемонстрировать свой прогресс. Экспозиции делятся на малые и большие. На малой всемирной выставке в Сарагосе в 2008 году количество посетителей достигло 5,5 млн, в мероприятии участвовало 104 государства. На крупную выставку в Шанхае в 2010 году прибыли 73 млн человек, в экспозиции принимали участие 192 страны.

В Астане сегодня, 9 июня, открывается именно «малое Экспо». Ожидается, что с 10 июня до 10 сентября мероприятие посетит 5 млн человек. В строительство выставочного комплекса, доминантой которого выступает гигантский стеклянный шар диаметром 80 м, Казахстан вложил немалые деньги. Инвестиции также были направлены и на инфраструктуру города.

Участие в казахском «Экспо» подтвердили 112 стран мира, которые продемонстрируют экспонаты на тему рационального использования и развития источников энергии.

Чехия в своей новейшей истории участвовала во всех всемирных выставках, и «Экспо» в Казахстане не станет для нее исключением. На открытии будет присутствовать президент Чешской Республики Милош Земан, который сейчас находится в Казахстане с официальным визитом.

Чешский павильон занимает два этажа, каждый из которых имеет площадь около 290 кв. м. В его строительство вложили 98,2 млн крон, большая часть которых была выделена из госбюджета. Основная экспозиция на первом этаже посвящена уникальным открытиям и самым современным продуктам чешских производственных компаний и фирм-разработчиков. На втором этаже будут работать залы переговоров, презентационный зал и чешский ресторан.

Главным экспонатом Чехии станет концепт спортивного самолета с электродвигателем. Увидеть также можно будет модель электростанции, которая производит электричество при ликвидации коммунальных отходов.

Кроме прототипа самолета, Чехия также представит модель электробуса, использующего современные достижения в области нано-технологий, а также дом, который сам производит энергию и контролирует ее потребление. В экспозицию также войдут и интерактивные экспонаты на тему энергии и энергетики.

Источник: ceskatelevize.cz