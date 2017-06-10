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В Праге появились остановки с бесплатным Wi-Fi, до конца года их будет 300

В Праге появились остановки с бесплатным Wi-Fi, до конца года их будет 300

artyommm 205 0
Если пассажиры будут активно пользоваться беспроводным подключением к интернету на остановках, Wi-Fi появится и на периферии чешской столицы.
Фото: www.mediaguru.cz
В Праге появились остановки с бесплатным Wi-Fi, до конца года их будет 300

Компания JCDecaux при поддержке столичной мэрии представляет умные трамвайные остановки с бесплатным Wi-Fi. На данный момент их насчитывается 27 по всему городу. До конца июня планируется расширить их количество до 300. Будет ли их еще больше, зависит от спроса со стороны пассажиров, в особенности тех, кто живет на периферии столицы.

На данный момент умные остановки будут работать в местах большого скопления людей, в важных транспортных узлах, например, на Флоренце, Анделе, на площади Мира, И.П. Павлова, на остановке Гусинецка, которая находится перед Высшей школой экономики. Все эти остановки обозначены широкой белой полоской с черно-белой штриховкой и надписью WiPrague. 

 Фото www.mediaguru.cz

Пассажиры, ожидающие транспорт, смогут пользоваться беспроводным интернетом без ограничений. Регистрироваться в сети и вводить адрес электронной почты также не нужно. Подключение к интернету будет обеспечиваться по технологии WiFi 802.11ac Wave 2 3×3. Будут доступны 2 частоты: 5 GHz и 2,4 GHz (для более старого оборудования). Диапазон действия роутеров составляет 50 м от остановки.

В будущем на остановках планируется установить интерактивные цифровые панели, на которых можно будет легко выбрать маршрут и подходящий транспорт. Технология работает и с альтернативными вариантами транспорта, включая такси с моментальным расчетом стоимости проезда и байкшэринг.

Проект умных остановок в Праге полностью финансируется компанией JCDecaux, которая следит за остановками и другими общественными уличными объектами.

Источник: mediaguru.cz

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интернет транспорт Прага
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