Главные новости Чехии за неделю 5-9 июня 2017

Распродажи, возмущение министром финансов, новая средняя зарплата, запрет меховых ферм и другие события уходящей недели в Чехии.

Распродажи

С начала июня магазины одежды, обуви и электроники в Чехии будут предлагать скидки до 50%. По сниженным ценам продают в первую очередь сезонные товары. Распродажи будут проводиться в несколько этапов. Первая волна скидок уже пошла. Подробнее



Работающие пенсионеры

Новый министр финансов Чехии Иван Пилны уже успел возмутить общественность своими высказываниями. Людям не понравилось его заявление о том, что в скором будущем чешским пенсионерам придется работать или рассчитывать исключительно на помощь детей, а государство останется в стороне. Подробнее



Средняя зарплата

В первом квартале средняя зарплата в Чехии снова выросла и составляет теперь 27 889 крон. Доходы населения растут – безработица падает. Между тем, в республике стремительно дорожают некоторые товары и услуги. Подробнее



Штрафы из-за границы

Чешских водителей предупредили, что теперь они не отвертятся от оплаты штрафов за нарушения ПДД за границей. Подробнее



Арест десятилетия

Чешской полиции удалось задержать банду наркодилеров, которая держала в своих руках крупные лаборатории по изготовлению первитина в Чехии. Арестованы 17 человек, большинство из них – вьетнамцы. В полиции говорят, что банда работала с 2012 года. Подробнее



Запрет меховых ферм

Парламент Чехии проголосовал за запрет меховых ферм в Чехии. Животные в них содержатся в ужасных условиях, на что призывали обратить внимание активисты. До конца января 2019 года в стране не должен остаться ни один производитель меховых изделий. Подробнее



Бассейн в Карловых Варах

Гостиница Thermal известна далеко за пределами Чехии. Недавно в сети появились снимки, и всем стало видно, в каком состоянии находится его знаменитый бассейн с видом на город. И политики, и пользователи соцсетей недовольны. Подробнее



Карлов университет среди лучших в мире

Организация Quacquarelli Symonds (Великобритания) составила список лучших университетов мира на следующий год. Самый знаменитый вуз Чехии оказался на 314 месте (в прошлом рейтинге он занимал 279 строчку). Подробнее



Панды в пражском зоопарке

Пражский зоопарк готовится к приему больших панд из Китая, для которых он намерен построить специальный павильон. В пандариуме будет работать китайский ресторан с видом на Прагу. Кстати, увидеть панд на данный момент можно всего в 13 зоопарках мира за пределами Китая. Прага станет 14-й. Подробнее



Извинения министерства перед российским студентом

Министерство юстиции Чехии извинилось перед анархистом Игорем Шевцовым, которого обвиняли в нападении на дом министра обороны и участии в акте вандализма. За незаконный арест на 3 месяца ему выплатят компенсацию, но в 4 раза меньше, чем требует студент. Подробнее



Чешский павильон на всемирной выставке

В Астане открывается всемирная выставка «Экспо-2017», которая будет работать до 10 сентября. Чехия покажет на ней концепт спортивного самолета с электродвигателем, модель особой электростанции и электробус. Подробнее