Граждане Украины получили право на безвизовый въезд в Евросоюз

С воскресенья, 11 июня 2017 года, граждане Украины могут пересекать границу с Евросоюзом без виз – по биометрическому паспорту – и находиться в странах ЕС в течение 90 дней.

В воскресенье президент Украины Петр Порошенко торжественно объявил о том, что безвизовый режим с Евросоюзом вступил в силу. Это значит, что с 11 июня 2017 года граждане Украины получили право путешествовать без виз по странам Шенгенской зоны, включая и Чехию.

С этого дня украинцы могут пребывать на территории Евросоюза до 90 дней за полугодие. Целью поездки может быть туризм, бизнес или встреча с родственниками. Безвизовый режим не дает права на работу или учебу в ЕС.

Чешское Министерство иностранных дел опубликовало официальное поздравление граждан Украины с безвизовым режимом.

It's official now: Ukrainians no longer need visa to the EU. Congratulations! Enjoy Europe, you are welcome! @MFA_Ukraine pic.twitter.com/lOC4KOLnrd — Czech MFA (@CzechMFA) 12 июня 2017 г.

С 11 июня 2017 года для пересечения границы Евросоюза украинским гражданам требуется только биометрический паспорт. Без этого документа попасть в Евросоюз без визы не получится. Также пограничники могут попросить предъявить дополнительные документы, подтверждающие цели поездки, и проверить наличие денег.

Вступление в силу безвизового режима Украины и Евросоюза прокомментировала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. По ее словам, новые правила откроют возможности для обеих сторон в сфере экономики, безопасности и дружбы.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в первые часы после отмены виз границу пересекли почти 600 граждан страны.

По данным департамента на странице Facebook, за первый день безвизового режима границу с Польшей пересекли 539 украинцев по биометрическим паспортам. Одного гражданина Украины не пропустили, так как ему был запрещен въезд в ЕС.

Границу с Румынией пересек 151 украинец. Одного человека также не пропустили из-за отсутствия биометрического паспорта.

По информации консульского департамента МИД Украины, в Словакию выехали 733 гражданина Украины, из них по безвизовому режиму – 33 человека. Двух человек не пропустили.