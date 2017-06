Граждане Украины получили право на безвизовый въезд в Евросоюз

В воскресенье президент Украины Петр Порошенко торжественно объявил о том, что безвизовый режим с Евросоюзом вступил в силу. Это значит, что с 11 июня 2017 года граждане Украины получили право путешествовать без виз по странам Шенгенской зоны, включая и Чехию.

С этого дня украинцы могут пребывать на территории Евросоюза до 90 дней за полугодие. Целью поездки может быть туризм, бизнес или встреча с родственниками. Безвизовый режим не дает права на работу или учебу в ЕС.

Чешское Министерство иностранных дел опубликовало официальное поздравление граждан Украины с безвизовым режимом.

It's official now: Ukrainians no longer need visa to the EU. Congratulations! Enjoy Europe, you are welcome! @MFA_Ukraine pic.twitter.com/lOC4KOLnrd