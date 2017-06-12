Сегодня в Чехию снова въезжают американские военные

С понедельника до среды Чехию будет пересекать очередной американский конвой. В его состав вошло 120 единиц военной техники.

С сегодняшнего дня и до среды Чехию будет проезжать новый конвой американской армии. Он направляются из Германии на учения в другие страны. На теперешней фазе военные будут двигаться от пограничного пункта в Розвадове через Бржецлав к Словакии. Конвой будет состоять из 400 военных на 120 машинах. Большую часть конвоя составят грузовые логистические автомобили и машины Humvee. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального штаба Ян Шульц.

Военные поедут двумя частями. Каждая часть конвоя будет ехать по стране в течение двух дней. К Праге конвой поедет по шоссе D5. Не заезжая в сам город, машины направятся дальше по шоссе D1 к Брно и по шоссе D2 к границе со Словакией. Ночевать американцы будут в Ранчиржове под Йиглавой.

Передвижение конвоя входит в учения под названием Noble Jump 2017 и Saber Guardian 2017. Всего в июне и в начале июля по Чехии в нескольких конвоях американской армии проедет около 1600 военных на 450 машинах.

За последние два года по Чехии проехали уже четыре крупных американских конвоя. Наибольшее внимание населения вызвал первый из них. Хотя против него выступали противники НАТО, американских военных во время пути и на отдельных остановках приветствовали тысячи людей.

Источник: ČTK