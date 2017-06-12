Полиция обвинила первого чеха за участие в войне на Украине

Полиция обвинила первого чеха, который участвовал в боевых действиях на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины, сообщает издание Respekt. По информации издания, мужчину подозревают в террористическом нападении на этапе подготовки.
Что именно делал чех на Украине, не сообщают. Мужчина некоторое время работал в чешской армии, куда он, вероятно, поступил после возвращения домой. При приеме в армию о прошлом чеха ничего не было известно. Это открылось позже: благодаря фотографиям, опубликованным в социальных сетях. Мужчина также был членом клуба военных парашютно-десантных ветеранов.
Сколько чехов на востоке Украины воевало или воюет, неизвестно. Около трех лет назад СМИ называли цифру до тридцати. На стороне повстанцев, по данным СМИ, воевал и погиб Иво Стейскал из Брно. Эту информацию позднее подтвердила и его сестра.
СМИ спекулировали о еще одном погибшем чехе из города Жатец, который также воевал на стороне сепаратистов.
Секретные службы отказываются сообщать, сколько конкретно чехов воюет на Украине.
Источник: ihned.cz