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Полиция обвинила первого чеха за участие в войне на Украине

Полиция обвинила первого чеха за участие в войне на Украине

Vladislava M 942 0
В Чехии преследуют первого гражданина, который воевал на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Мужчину обвиняют в терроризме.
Фото: Reuters
Полиция обвинила первого чеха за участие в войне на Украине

Полиция обвинила первого чеха, который участвовал в боевых действиях на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины, сообщает издание Respekt. По информации издания, мужчину подозревают в террористическом нападении на этапе подготовки.

Что именно делал чех на Украине, не сообщают. Мужчина некоторое время работал в чешской армии, куда он, вероятно, поступил после возвращения домой. При приеме в армию о прошлом чеха ничего не было известно. Это открылось позже: благодаря фотографиям, опубликованным в социальных сетях. Мужчина также был членом клуба военных парашютно-десантных ветеранов.

Сколько чехов на востоке Украины воевало или воюет, неизвестно. Около трех лет назад СМИ называли цифру до тридцати. На стороне повстанцев, по данным СМИ, воевал и погиб Иво Стейскал из Брно. Эту информацию позднее подтвердила и его сестра.

СМИ спекулировали о еще одном погибшем чехе из города Жатец, который также воевал на стороне сепаратистов.

Секретные службы отказываются сообщать, сколько конкретно чехов воюет на Украине.

Источник: ihned.cz

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Темы
Украина полиция Чехия война конфликт События на Украине
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