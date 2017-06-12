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Чешские операторы снизили цены на роуминг в Евросоюзе

Чешские операторы снизили цены на роуминг в Евросоюзе

Vladislava M 1482 0
Со вчерашнего дня два крупнейших чешских оператора больше не берут доплату за услуги роуминга. К 15-му июня цены снизит и третий оператор.
Чешские операторы снизили цены на роуминг в Евросоюзе

С воскресенья клиенты чешских операторов T-Mobile и Vodafone могут пользоваться роумингом в странах Евросоюза по таким же ценам, как и в Чехии. Последний срок отмены доплаты за роуминг Еврокомиссия установила на 15-е июня 2017 года. К этой дате планирует снизить цены и последний из крупнейших чешских операторов – О2. Доплачивать в путешествиях по ЕС не нужно будет и за интернет, а также услуги в рамках карты предоплаты.

Крупные операторы ожидают, что после снижения цен чехи будут чаще пользоваться зарубежными звонками, хотя в целом это принесет снижение прибыли. Малые чешские виртуальные операторы опасаются изменений: они отправили жалобу в Управление телекоммуникациями о том, чтобы для них сделали исключение из правил директивы. Эти компании утверждают, что ликвидация комиссий за роуминг может привести к их банкротству. 

Что касается интернета за границей, пользоваться им можно будет по таким же ценам, как и дома. Если объем данных закончится, абоненту должно прийти предупреждение. Дополнительные мегабайты можно будет купить по цене чешского оператора.

За границами Евросоюза постановление не действует. Если вы собираетесь отправиться, например, в Египет или Турцию, то придется учитывать доплату за роуминг. Стоимость звонков может достигать 40 крон в минуту. Поэтому многие операторы летом предлагают специальные выгодные пакеты в популярные страны.

Также стоит обратить внимание на бесплатные звонки, входящие в ваш тариф: действуют ли они во всех сетях либо только внутри сети чешского оператора. Если бесплатные звонки предусмотрены только внутри операторской сети, то их нельзя будет использовать за границей.

Эксперты советуют учесть, что в Швейцарии новые правила работать не будут. Здесь за все услуги в рамках роуминга придется доплачивать по высоким ценам. На Лихтенштейн, Исландию и Норвегию правило Евросоюза распространяется.

Для активации роуминга пользователю не нужно ничего делать. Услуга подключается автоматически при пересечении чешских границ. Но лучше проконтролировать, не активировали ли вы раньше у своего оператора другой роуминговый тариф, на который новые правила не распространяются. Также стоит проверить, входит ли роуминг в ваш тарифный план.

Источник: irozhlas.cz, ceskatelevize.cz

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Темы
мобильная связь цены Чехия Евросоюз
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