Германия временно возобновила контроль на границе с Чехией

В течение месяца на чешско-немецкой границе будут проводить проверки. Это связано с саммитом G20, который пройдет в Гамбурге в июле.

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Германия возобновляет пограничный контроль перед июльским саммитом G20, который состоится в Гамбурге. Об этом сообщило немецкое Министерство внутренних дел. В течение месяца контроль будет проходить и на границе с Чехией.

Саммит стран Большой двадцатки состоится 7 и 8 июля 2017 года. В течение заседания, в котором поучаствует и американский президент Дональд Трамп, будут проходить массовые демонстрации. Чтобы на них не попали агрессивные экстремисты, Германия приняла решение ввести пограничный контроль.

Сегодня МВД Германии сообщило, что границы будут закрыты с 12 июня по 11 июля 2017 года. Ограничения коснутся всех немецких наземных, водных и воздушных границ. Контролировать граждан, пересекающих границу Германии, будут выборочно. Поэтому больших задержек при въезде в страну не прогнозируют.

«При пересечении немецкой границы нужно иметь при себе заграничный или гражданский паспорт», – сообщило немецкое Министерство внутренних дел.

Источник: Novinky.cz