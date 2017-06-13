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Трамвай насмерть сбил женщину в центре Праги и поехал дальше

Трамвай насмерть сбил женщину в центре Праги и поехал дальше

Vladislava M 2551 0
Возле Национального театра в Праге произошла трагическая авария. Водитель трамвая не заметил столкновения с молодой женщиной и поехал дальше.
Трамвай насмерть сбил женщину в центре Праги и поехал дальше

Возле Национального театра в Праге в ночь на вторник обнаружили мертвую женщину 30 лет. По словам свидетелей, на месте ее зацепил трамвай и волочил за собой через мост Легиона. Дело расследуют криминалисты.

Тело женщины нашли на перекрестке на набережной Масарика около полуночи. По информации пресс-секретаря полиции, погибшая получила очень серьезные травмы. 

Свидетели утверждают, что трамвай либо сбил женщину, либо зацепил, когда он перелезала соединение между вагонами. По их словам, трамвай волочил за собой тело несколько сотен метров от остановки «Уезд» через мост Легиона к Национальному театру. Эту информацию подтверждает и тот факт, что полицейские обнаружили на мосту следы трагедии.Согласно одной из версий, девушка ехала на сцепке между вагонами.

Пока полиция не сообщает более подробную информацию.

«Мы расследуем происшествие, участниками которого были трамвай и женщина, получившая травмы, не совместимые с жизнью. Инцидент расследуют криминалисты. Пока мы больше ничего не можем рассказать», – сообщил пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

По всей вероятности, водитель не заметил столкновения с женщиной. Поэтому трамвай поехал от Национального театра дальше по своему маршруту. По требованию полиции он вернулся через Карлову площадь обратно, чтобы криминалисты его обследовали. Пресс-секретарь Транспортного предприятия Анета Ржегкова также не располагала информацией о случившемся.

 

 

Источник: Novinky.cz

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Темы
трамвай авария полиция Прага
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