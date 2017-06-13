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В Праге прошел митинг против коррупции в России

В Праге прошел митинг против коррупции в России

Vladislava M 924 0
12 июня Прага присоединилась ко многим российским городам, в которых прошли протестные акции. В столице Чехии митинг прошел у российского посольства.
В Праге прошел митинг против коррупции в России

12 июня 2017 года, в День России, у российского посольства в Праге прошел митинг против коррупции. Аналогичные акции в этот день состоялись и в российских городах: многие из них завершились многочисленными задержаниями. Пражская демонстрация стала продолжением акции протеста «Он нам не Димон», которая проходила здесь же 26 марта.

На митинге в Праге собралось около 100 человек. Большинство из них – молодежь и студенты. Некоторые приехали в Прагу из других городов Чехии. Организатор акции Артур Янбеков заранее зарегистрировал митинг в пражском магистрате. По его словам, целью акции было выразить недовольство современной общественно-политической ситуацией в России. Артур также принимал участие в митинге 26-го марта.

Мероприятие возле посольства длилось около двух часов. Некоторые участники взяли с собой плакаты с тематическими надписями: например, «Не раскачивай лодку! Крысам тошно», «Свободу политзаключенным!», «Путинская банда убивает Россию»,  «Россия без Путина», «Вор должен сидеть в тюрьме», «Димона к ответу» и др. 

В течение всего митинга все желающие могли высказаться в открытый микрофон. Присутствующие охотно выступали и рассказывали о фактах коррупции, с которыми они сталкивались в России в различных организациях и учебных заведениях. Артур Янбеков читал на английском языке Уильяма Шекспира. 

Также на митинге выступила музыкальная группа «Пятая волна», которая поддерживала и акцию 26-го марта. Музыканты исполнили известные композиции и собственные песни.

За происходящим наблюдала полиция. Акция прошла без каких-либо проблем и конфликтов.

 

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