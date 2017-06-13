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Фото: Какой район вырастет на месте жижковского вокзала в Праге

Фото: Какой район вырастет на месте жижковского вокзала в Праге

Vladislava M 897 0
В скором времени на месте Грузового вокзала в районе Жижков вырастет современный жилой квартал, городской парк и начальная школа.
Фото: Central Group
Фото: Какой район вырастет на месте жижковского вокзала в Праге

Крупнейший пражский девелопер Central Group в течение двух лет планирует начать строительство нового района «Парковый квартал» в северной части Грузового вокзала Жижков. В строительство инвестируют около 9 млрд крон. Согласно действующему территориальному плану, на участке площадью 128 тысяч м2 построят до 2600 новых квартир.

 

Парковый квартал, Central Group

 

Урбанистическую концепцию района разработал архитектор Якуб Циглер. Работать над отдельными жилыми домами будет целый ряд передовых чешских архитекторов. В рамках архитектурного воркшопа застройщик Central Group в сотрудничестве  с главным архитектором проекта выбрал семь бюро и 11 разных архитекторских концептов.

 

Парковый квартал, Central Group

 

Теперь архитекторы должны более подробно проработать свои проекты за лето. Финальный вид всего района представят уже в сентябре этого года. В этом месяце Central Group в сотрудничестве с Городской частью Прага 3 планирует снова представить проект общественности, только в более детальном виде.

 

Визуализация городского парка, Central Group

 

Также застройщик планирует подключить людей к опросу: какие им нужны в районе магазины, услуги, рестораны и как будет выглядеть новый общественный парк площадью 14 000 м2. На окраине парка построят начальную школу, где смогут учиться дети с 1-го по 6-й класс. Учебное заведение стоимостью в 60 млн крон девелопер построит за собственные средства и в последующем переведет ее в собственность городской части.

 

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Источник: ihned.cz

 

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Темы
недвижимость Прага строительство архитектура Central Group
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