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Отношения в русском меньшинстве в Чехии обострились из-за пропаганды

Отношения в русском меньшинстве в Чехии обострились из-за пропаганды

Vladislava M 1550 0
Согласно годовому отчету о ситуации в национальных меньшинствах в Чехии, в русском сообществе нарастает напряженность из-за Украины, «брекзита», пропаганды России и политики США. Это отразилось на выдаче чешского гражданства.
Фото: Pixabay.com
Отношения в русском меньшинстве в Чехии обострились из-за пропаганды

Отношения в русскоязычном сообществе в Чехии за прошлый год ухудшились и «политизировались»: из-за событий на Украине, «брекзита», зарубежной политики США и пропаганды. Это отразилось на выдаче чешского гражданства. Чехия не выдала по соображениям безопасности гражданство россиянам, которые живут в Чехии уже десятки лет. Об этом говорится в годовом отчете о ситуации в национальных меньшинствах Чехии за прошлый год. Сегодня этот документ будет рассматривать правительство ЧР.

Документ разработал секретариат Совета правительства по национальным меньшинствам. Кроме отчета представителей меньшинств в нем содержится описание проведенных акций, информация о дотациях и мероприятиях отдельных организаций и ратуш. В совете заседают представители 14 меньшинств и сообществ: немецкого, польского, украинского, сербского, хорватского, русского, цыганского и др.

«Предыдущая разделительная черта между представителями русского национального меньшинства и гражданами РФ, следующая из разницы в законодательстве ЧР и РФ, отходит на задний план. Теперь на разобщенность больше чем когда-либо влияет пропаганда РФ», – сообщил представитель русского меньшинства в своем отчете.

По его словам, отношения между русскими в Чехии обострились из-за украинских событий и «ожидаемого ослабления ЕС» после «брекзита», а также из-за агрессивной политики Дональда Трампа.

Представитель русского сообщества утверждает, что большую часть меньшинства составляют лояльные граждане ЧР, которые поддерживают демократические ценности, чешскую зарубежную политику и членство в ЕС и НАТО. Иные взгляды пропагандируют некоторые организации, которые сотрудничают с политиками и политологами с окраины политического спектра ЧР.

Обострение ситуации отразилось и на выдаче чешского гражданства. Согласно сообщению, чешский паспорт не получили люди с ПМЖ в Чехии, которые живут здесь десятки лет и собираются остаться навсегда, но «открыто выступают против интересов ЧР».

Внимание к русскоязычному сообществу привлекал еще отчет 2012 года. В нем говорилось, что в последние годы «по инициативе посольства и администрации Кремля в Чехии начали возникать казацкие организации – вооруженные отряды в униформе». В отчете говорилось, что подобными объединениями управляют прямо из Кремля, чтобы сформировать «пятую колонну России». Информация вызвала острую реакцию со стороны партий. Правительство ЧР отозвало составленный документ и порекомендовало внести в него поправки. В отчете за прошлый год есть упоминание о двух казацких организациях.

Источник: ČTK

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Темы
русские русскоговорящие Чехия
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