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Диетологи обеспокоены: Каждый третий ребенок в Чехии страдает ожирением

Диетологи обеспокоены: Каждый третий ребенок в Чехии страдает ожирением

Vladislava M 250 0
Социологическое исследование показало, что большинство детей в Чехии не ест овощи и фрукты и очень мало двигается. Из-за этого у детей начинаются проблемы со здоровьем и самочувствием.
Диетологи обеспокоены: Каждый третий ребенок в Чехии страдает ожирением

Большинство чешских детей осведомлено о принципах правильного питания, но не следует им. Исследование в рамках проекта Fandíme zdraví («Болеем за здоровье»), который поддерживает Министерство здравоохранения, показало, что разнообразная и не отягощенная избыточным сахаром или жиром пища детям не нравится.

«Фрукты ежедневно употребляет меньше половины чешских детей, овощи – только четверть», – говорит Каролина Главата из инициативы Vím, co jím a piju («Знаю, что ем и пью»).

При этом дети знают, как должно выглядеть правильное меню. В исследовании это доказали 70% опрошенных. Несмотря на это половина детей все равно хотя бы раз в день употребляет сладкое. Избегает сладостей только 7% школьников в Чехии.

Рыбу, которую консультанты по питанию рекомендуют обязательно включать в рацион, 60% детей едят только один или два раза в месяц.

Также оказалось, что дети не уделяют около трех часов в день физической активности, как советуют врачи. При этом в данные три часа входит такая обычная активность, как ходьба в школу или прогулка с собакой.

«Реальность показывает, что многие дети не справляются даже с этим. Они долго сидят в школе, добираются домой на автобусе и трамвае, поднимаются на лифте и проводят время за компьютером», – рассказывает сотрудник проекта Ян Тупы.

50% детей заявили, что каждый день проводят перед экраном компьютера или телевизора два и более часов. Чем старше становятся дети, тем больше у них падает интерес к движению. В результате нездорового питания и низкой физической активности каждый третий ребенок в Чехии страдает от лишнего веса.

По словам специалистов, даже если ребенок занимается спортом, его меню должно быть грамотно составлено. Сладости после тренировки не считаются хорошим выбором.

Источник: Lidovky.cz

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Чехия дети здоровье еда
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