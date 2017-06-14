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Фото: В пражском зоопарке родилось пятеро гепардят

Фото: В пражском зоопарке родилось пятеро гепардят

Vladislava M 371 0
Малыши хорошо себя чувствуют и находятся вместе с матерью в закрытом от гостей помещении. В середине августа их можно будет увидеть на открытом загоне, а пока предлагаем полюбоваться фотографиями.
Фото: В пражском зоопарке родилось пятеро гепардят

Пражский Зоопарк отмечает прибавление в семействе гепардов. В середине мая здесь родилось пятеро очаровательных гепардят: три самки и два самца. Посетители смогут увидеть малышей в середине августа, когда их вместе с матерью Саванной переместят на открытый загон у павильона хищников.

Детеныши гепарда родились 15 мая. Сейчас им месяц от роду, и они весят от 1,1 до 1,75 кг. Мать малышей – шестилетняя самка по имени Саванна, которая приехала в Прагу из зоопарка в Колчестере (Великобритания). Она будет воспитывать уже второе потомство. Отец новорожденных – пятилетний самец Бен из датского города Эбельтофта.

Фото:  Petr Hamerník, Пражский зоопарк

«Четверо детенышей очень хорошо растут, один из них пока немного отстает, но мы надеемся, что в ближайшие дни или недели он догонит остальных», – говорит куратор хищников Павел Брандл, который ухаживает за гепардятами.

Зоопарк в Праге дождался нового потомства от гепардов спустя 2,5 года. До августа малыши будут находиться в спокойном, закрытом от посторонних глаз помещении вместе с матерью.

Фото:  Petr Hamerník, Пражский зоопарк

Пражский зоопарк держит гепардов с 1933 года. Первые детеныши родились здесь в 1972 году. С того времени в Праге родилось 64 гепарда, включая майских гепардят этого года.

В этом году в зоопарке появились и другие детеныши, включая малышей выдры и редких обезьянок. Увидеть их можно уже сейчас. Каждый посетитель, который проходит через турникеты зоопарка, жертвует 2 кроны со стоимости билета на охрану животных, находящихся под угрозой вымирания.

Совет Праги утвердил расходование этих средств на сумму 2 076 000 крон. Деньги пойдут в первую очередь на дальнейшую транспортировку лошадей Пржевальского в Монголию и проект «Бродячий автобус» в Камеруне. Также материальная поддержка будет оказана защите гавиалов на реке Чамбалу в Индии и двум проектам по охране птиц в Азии.

Лошади Пржевальского благодаря пражскому зоопарку возвращаются в Гоби. Фото: Miroslav Bobek.

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зоопарк Прага животные
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