Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
Полиция задержала чеха, который заточил своих детей в пражской квартире

Полиция задержала чеха, который заточил своих детей в пражской квартире

Vladislava M 563 0
Во Франции задержали отца «волчьих детей», пражанина Мартина Кашпарека, который несколько лет скрывался от правосудия. Мужчина в жестоких условиях растил двоих сыновей в изоляции от внешнего мира.
Фото: Мартин Кашпарек, Полиция ЧР
Полиция задержала чеха, который заточил своих детей в пражской квартире

Французская полиция задержала чеха по имени Мартин Кашпарек, более известного как отец «волчьих детей». В 2012 году его осудили на четыре года тюрьмы, но мужчина скрывался от правосудия. Полиция задержала его на основании европейского ордера на арест. Теперь Кашпарека ожидает выдача на родину. Вместе с женой он долгое время в жестоких условиях растил двоих сыновей в полном заточении. Дети все время находились в закрытой городской квартире в пражском районе Винограды.

«Мужчину задержали в начале июня. Найти его было сложно, потому что он вел нестандартный образ жизни и не пользовался современными технологиями. Он не использовал мобильный телефон или интернет и жил очень скромно», – рассказала пресс-секретарь полицейского президиума Ивана Нгуенова.

Мартина Кашпарека вместе с его женой Ганой в 2012 году осудили за халатное отношение к питанию детей, угрозу их выживанию и причинение тяжелого вреда здоровью по неосторожности. После приговора Кашпарек начал скрываться. Полиция в Чехии стала искать мужчину в декабре 2013 года. Европейский ордер на арест выдали в апреле 2014 года.

Жена Кашпарека родила двоих сыновей втайне и вместе с мужем около двух лет прятала их от внешнего мира в квартире на пражских Виноградах. Когда детей нашли, одному из них был год, а второму – три. Все это время они ни разу не покидали пределы квартиры. Детей плохо кормили, и они отставали в развитии. Теперь о них заботятся родственники отца. По словам экспертов, состояние мальчиков постепенно улучшилось.

Супруги поначалу отрицали свою вину. Изначально городской суд назначил отцу 8 лет лишения свободы, а матери дал условное наказание. Апелляционный суд ужесточил наказание женщине до двух лет тюрьмы, а мужчине, наоборот, сократил до четырех лет лишения свободы.

Источник: Novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
полиция дети Чехия преступность
Читайте
по теме 
Трамвай насмерть сбил женщину в центре Праги и поехал дальше
13.06.2017 10:13 Общество
Трамвай насмерть сбил женщину в центре Праги и поехал дальше
3058 0
Полиция обвинила первого чеха за участие в войне на Украине
12.06.2017 11:26 Общество
Полиция обвинила первого чеха за участие в войне на Украине
1647 0
Видео: Чешская полиция предложила сразиться с террористом
07.06.2017 16:44 Общество
Видео: Чешская полиция предложила сразиться с террористом
945 0
Арест десятилетия: Полиция разбила крупнейшую сеть первитиновых лабораторий в Чехии
07.06.2017 11:28 Общество
Арест десятилетия: Полиция разбила крупнейшую сеть первитиновых лабораторий в Чехии
1982 0
Последние новости:
14
июня
Чехи придумали простой способ поиска залежей нефти и газа
14.06.2017 15:40 Общество
Чехи придумали простой способ поиска залежей нефти и газа
280 0
Отношения в русском меньшинстве в Чехии обострились из-за пропаганды
14.06.2017 13:51 Общество
Отношения в русском меньшинстве в Чехии обострились из-за пропаганды
1550 0
Фото: В пражском зоопарке родилось пятеро гепардят
14.06.2017 12:58 Общество
Фото: В пражском зоопарке родилось пятеро гепардят
371 0
Российский стрит-фотограф Залман Шкляр: «Фотография должна заставить человека задуматься»
14.06.2017 12:09 Интервью
Российский стрит-фотограф Залман Шкляр: «Фотография должна заставить человека задуматься»
533 2
Диетологи обеспокоены: Каждый третий ребенок в Чехии страдает ожирением
14.06.2017 11:58 Общество
Диетологи обеспокоены: Каждый третий ребенок в Чехии страдает ожирением
250 0
Крупнейший музей искусств Чехии выложил в интернет свою коллекцию
14.06.2017 10:06 Культура
Крупнейший музей искусств Чехии выложил в интернет свою коллекцию
374 0
13
июня
Премьер-министр Чехии обеспокоен задержанием демонстрантов в России
13.06.2017 16:46 Политика
Премьер-министр Чехии обеспокоен задержанием демонстрантов в России
816 0
Фото: Какой район вырастет на месте жижковского вокзала в Праге
13.06.2017 16:13 Общество
Фото: Какой район вырастет на месте жижковского вокзала в Праге
1360 0
Нацбанк: Цены на недвижимость в Чехии завышены
13.06.2017 15:14 Экономика
Нацбанк: Цены на недвижимость в Чехии завышены
1169 0
В Праге прошел митинг против коррупции в России
13.06.2017 11:19 Общество
В Праге прошел митинг против коррупции в России
1218 0


Мобильная версия