Полиция задержала чеха, который заточил своих детей в пражской квартире

Во Франции задержали отца «волчьих детей», пражанина Мартина Кашпарека, который несколько лет скрывался от правосудия. Мужчина в жестоких условиях растил двоих сыновей в изоляции от внешнего мира.

Фото: Мартин Кашпарек, Полиция ЧР

Французская полиция задержала чеха по имени Мартин Кашпарек, более известного как отец «волчьих детей». В 2012 году его осудили на четыре года тюрьмы, но мужчина скрывался от правосудия. Полиция задержала его на основании европейского ордера на арест. Теперь Кашпарека ожидает выдача на родину. Вместе с женой он долгое время в жестоких условиях растил двоих сыновей в полном заточении. Дети все время находились в закрытой городской квартире в пражском районе Винограды.

«Мужчину задержали в начале июня. Найти его было сложно, потому что он вел нестандартный образ жизни и не пользовался современными технологиями. Он не использовал мобильный телефон или интернет и жил очень скромно», – рассказала пресс-секретарь полицейского президиума Ивана Нгуенова.

Мартина Кашпарека вместе с его женой Ганой в 2012 году осудили за халатное отношение к питанию детей, угрозу их выживанию и причинение тяжелого вреда здоровью по неосторожности. После приговора Кашпарек начал скрываться. Полиция в Чехии стала искать мужчину в декабре 2013 года. Европейский ордер на арест выдали в апреле 2014 года.

Жена Кашпарека родила двоих сыновей втайне и вместе с мужем около двух лет прятала их от внешнего мира в квартире на пражских Виноградах. Когда детей нашли, одному из них был год, а второму – три. Все это время они ни разу не покидали пределы квартиры. Детей плохо кормили, и они отставали в развитии. Теперь о них заботятся родственники отца. По словам экспертов, состояние мальчиков постепенно улучшилось.

Супруги поначалу отрицали свою вину. Изначально городской суд назначил отцу 8 лет лишения свободы, а матери дал условное наказание. Апелляционный суд ужесточил наказание женщине до двух лет тюрьмы, а мужчине, наоборот, сократил до четырех лет лишения свободы.

Источник: Novinky.cz