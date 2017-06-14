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Чехи придумали простой способ поиска залежей нефти и газа

Чехи придумали простой способ поиска залежей нефти и газа

artyommm 280 0
Поиски энергетических ресурсов, которые раньше длились несколько лет, будут занимать всего пару дней.
Чехи придумали простой способ поиска залежей нефти и газа

Чехи придумали, как проще находить нефть и газ. Революционный метод ученых из Брно можно применять в Антарктиде или даже на Луне. Он позволяет сократить период подготовки к добыче с нескольких лет, как сейчас, до нескольких дней. За разработкой нового метода стоит ученый Вилиам Ватрт, которого уже успели прозвать Ньютоном из Добрушки. 

Благодаря методу DMT (density mapping technology) поиск нефти или газа может занять всего несколько дней, а расходы будут существенно ниже. Искать залежи нефти и газа можно не только на суше, но и под водой и даже на поверхности Луны. 

«Конечной целью является создание глобальной карты, типа Google Earth, но не на поверхности, а под землей», – рассказывает профессор Ватрт, работающий на компанию Geo Applications. Она сейчас занимается разработкой и тестированием нового метода. 

Революционный способ основан на раннем открытии Ватрта, за которое в 2011 году он получил премию. Именно он открыл и рассчитал для чешской армии и НАТО константу W0. Она вошла в мировой список констант наряду со скоростью света и законом Ньютона.

Ей сразу же начал пользоваться Мировой астрономический союз для объединения измерений времени. В 2014 году США, Канада и Мексика начали применять эту константу в качестве базы для измерения высоты.

После того как Ватрт покинул армию, он решил использовать свои научные достижения в бизнесе. «Я создал модель Земли такой, какая она есть, со всеми известными качествами, а также идеальную модель, рассчитанную по константе W0. Получился идеально гладкий эллипсоид из материала одинаковой плотности. Затем я запустил вращение этих тел вокруг себя», – описывает свои начинания Ватрт.

С учетом всех угловых вращений, центробежной силы Земли и миллиона специально разработанных констант компания может рассчитать так называемую density deviations, или информацию о различиях в плотности недр Земли. Эти данные можно использовать для определения нерастительных ресурсов под поверхностью, главным образом – нефти и газа. Далее подключают команду геофизиков, которые определяют, о чем конкретно идет речь: о нефти, газе, воде или меле. Новая методика не вытеснит существующие, но дополнит их и позволит уменьшить расходы на поиски нефти и газа.

По словам ученого, метод DMT можно применять в труднодоступным местах, например, в Антарктиде и даже на Луне. Там главным энергетическим ресурсом считается Гелий-3, который редко встречается на Земле.

Источник: aktualne.cz

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Темы
газ энергетика учёные инновации Чехия
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