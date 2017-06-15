Чешские метеорологи рекомендуют избегать солнца в ближайшие дни

Сегодня и в воскресенье находиться под солнцем в Чехии особенно опасно из-за повышения UV-индекса и уменьшения озонового слоя.

Фото: 420on.cz, Vladislava Marsheva

Озоновый слой, который защищает Землю от вредного ультрафиолетового излучения, в ближайшие дни ослабнет над Чехией. Самым опасным солнце будет сегодня и в воскресенье днем. В это время метеорологи ожидают повышенных значений UV-индекса. В эти дни желательно ограничить пребывание на улице, защищать кожу специальными кремами и носить солнцезащитные очки. Об этом сообщило Чешское гидрометеорологическое управление на своем сайте.

Количество озона над Чехией в ближайшие дни будет колебаться между нормальным и исключительно низким. По сравнению с обычным значением озона может быть на 20% меньше.

«Сегодня и в воскресенье в дневное время при ясном небе значение индекса UV будет колебаться от 8 до 8,5 балла, в горах – больше 9», – рассказали метеорологи. При этом обычное значение UV-индекса в это время года составляет около 7 баллов, в горах – около 7,7.

UV-индекс в Чехии измеряют три станции: в Градец-Кралове, Кошетице и Кухаржовице. Значение UV-индекса разделяют от низкой ступени риска (до 2 баллов) до экстремального риска (больше 11 баллов). Актуальное значение показателя можно посмотреть на сайте Гидрометеорологического управления.

Источник: ČTK