Сегодня Евросоюз перешел на бесплатный роуминг

С сегодняшнего дня граждане стран ЕС могут при путешествиях по Евросоюзу пользоваться звонками, сообщениями и интернетом по тем же ценам, что и в своих странах. Несколько дней назад плату за роуминг уже отменили два крупнейших чешских мобильных оператора. Сегодня к ним присоединился третий крупный оператор.

В своем микроблоге Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в связи с переходом на бесплатный роуминг объявил 15 июня историческим днем.

Goodbye #roaming! Historic day tomorrow as roaming charges in the #EU will become a thing of the past. My statement: https://t.co/KPlcnul3Er pic.twitter.com/RLo0s9UL0o