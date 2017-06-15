Сегодня Евросоюз перешел на бесплатный роуминг

С сегодняшнего дня граждане стран ЕС могут при путешествиях по Евросоюзу пользоваться звонками, сообщениями и интернетом по тем же ценам, что и в своих странах. Несколько дней назад плату за роуминг уже отменили два крупнейших чешских мобильных оператора. Сегодня к ним присоединился третий крупный оператор.
В своем микроблоге Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в связи с переходом на бесплатный роуминг объявил 15 июня историческим днем.
Goodbye #roaming! Historic day tomorrow as roaming charges in the #EU will become a thing of the past. My statement: https://t.co/KPlcnul3Er pic.twitter.com/RLo0s9UL0o— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 14 июня 2017 г.
Для активации роуминга пользователю не нужно ничего делать. Услуга подключается автоматически при пересечении чешских границ. Но лучше проконтролировать, не активировали ли вы раньше у своего оператора другой роуминговый тариф, на который новые правила не распространяются. Также стоит проверить, входит ли роуминг в ваш тарифный план.
Окончательное решение отменить плату за роуминг Евросоюз принял в апреле 2017 года. Тогда же чиновники объяснили, что жители Евросоюза не смогут оформить самый дешевый тариф от мобильного оператора в другой стране и постоянно пользоваться приобретенной сим-картой на родине.
Эксперты прогнозируют, что переход на бесплатный роуминг может привести к подорожанию связи для абонентов, приезжающих в Евросоюз из других стран, включая и Россию. Швейцария к постановлению не присоединилась, поэтому на территории этой страны мобильная связь будет действовать по тарифам местных операторов.На Лихтенштейн, Исландию и Норвегию правило Евросоюза распространяется.
Малые чешские мобильные операторы подали жалобу с просьбой сделать для них исключение из правила. Они опасаются, что отмена платежей за роуминг приведет к их банкротству.