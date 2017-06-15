Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 20 °C
Сегодня Евросоюз перешел на бесплатный роуминг

Сегодня Евросоюз перешел на бесплатный роуминг

Vladislava M 771 0
С 15-го июня 2017 года в Евросоюзе вступило в силу постановление об отмены платы за роуминг во всех странах ЕС.
Сегодня Евросоюз перешел на бесплатный роуминг

С сегодняшнего дня граждане стран ЕС могут при путешествиях по Евросоюзу пользоваться звонками, сообщениями и интернетом по тем же ценам, что и в своих странах. Несколько дней назад плату за роуминг уже отменили два крупнейших чешских мобильных оператора. Сегодня к ним присоединился третий крупный оператор.

В своем микроблоге Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в связи с переходом на бесплатный роуминг объявил 15 июня историческим днем.

 

 

Для активации роуминга пользователю не нужно ничего делать. Услуга подключается автоматически при пересечении чешских границ. Но лучше проконтролировать, не активировали ли вы раньше у своего оператора другой роуминговый тариф, на который новые правила не распространяются. Также стоит проверить, входит ли роуминг в ваш тарифный план.

Окончательное решение отменить плату за роуминг Евросоюз принял в апреле 2017 года. Тогда же чиновники объяснили, что жители Евросоюза не смогут оформить самый дешевый тариф от мобильного оператора в другой стране и постоянно пользоваться приобретенной сим-картой на родине.

Эксперты прогнозируют, что переход на бесплатный роуминг может привести к подорожанию связи для абонентов, приезжающих в Евросоюз из других стран, включая и Россию. Швейцария к постановлению не присоединилась, поэтому на территории этой страны мобильная связь будет действовать по тарифам местных операторов.На Лихтенштейн, Исландию и Норвегию правило Евросоюза распространяется.

Малые чешские мобильные операторы подали жалобу с просьбой сделать для них исключение из правила. Они опасаются, что отмена платежей за роуминг приведет к их банкротству.

Рассказать всем:
Темы
мобильная связь Евросоюз
Читайте
по теме 
Чешские операторы снизили цены на роуминг в Евросоюзе
12.06.2017 12:34 Общество
Чешские операторы снизили цены на роуминг в Евросоюзе
2224 0
Пражанам придется долго ждать мобильной связи в тоннелях метро
22.05.2017 11:14 Общество
Пражанам придется долго ждать мобильной связи в тоннелях метро
543 0
Мобильные операторы рассказали, как улучшить связь в поездах в Чехии
04.05.2017 10:38 Общество
Мобильные операторы рассказали, как улучшить связь в поездах в Чехии
566 0
Где в Праге собирается больше всего иногородних и местных жителей
21.04.2017 12:31 Общество
Где в Праге собирается больше всего иногородних и местных жителей
2328 0
Последние новости:
15
июня
Мусоровозы в Чехии задавили двух женщин за один день
15.06.2017 15:40 Общество
Мусоровозы в Чехии задавили двух женщин за один день
897 0
Налоговая нагрузка в Чехии станет самой высокой за последние годы
15.06.2017 13:22 Экономика
Налоговая нагрузка в Чехии станет самой высокой за последние годы
785 0
Чешские метеорологи рекомендуют избегать солнца в ближайшие дни
15.06.2017 12:54 Общество
Чешские метеорологи рекомендуют избегать солнца в ближайшие дни
583 0
14
июня
Чехи придумали простой способ поиска залежей нефти и газа
14.06.2017 15:40 Общество
Чехи придумали простой способ поиска залежей нефти и газа
903 0
Отношения в русском меньшинстве в Чехии обострились из-за пропаганды
14.06.2017 13:51 Общество
Отношения в русском меньшинстве в Чехии обострились из-за пропаганды
2805 0
Полиция задержала чеха, который заточил своих детей в пражской квартире
14.06.2017 13:22 Общество
Полиция задержала чеха, который заточил своих детей в пражской квартире
1159 0
Фото: В пражском зоопарке родилось пятеро гепардят
14.06.2017 12:58 Общество
Фото: В пражском зоопарке родилось пятеро гепардят
706 0
Российский стрит-фотограф Залман Шкляр: «Фотография должна заставить человека задуматься»
14.06.2017 12:09 Интервью
Российский стрит-фотограф Залман Шкляр: «Фотография должна заставить человека задуматься»
935 3
Диетологи обеспокоены: Каждый третий ребенок в Чехии страдает ожирением
14.06.2017 11:58 Общество
Диетологи обеспокоены: Каждый третий ребенок в Чехии страдает ожирением
495 0
Крупнейший музей искусств Чехии выложил в интернет свою коллекцию
14.06.2017 10:06 Культура
Крупнейший музей искусств Чехии выложил в интернет свою коллекцию
625 0


Мобильная версия