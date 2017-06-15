Сегодня Евросоюз перешел на бесплатный роуминг

С 15-го июня 2017 года в Евросоюзе вступило в силу постановление об отмены платы за роуминг во всех странах ЕС.

С сегодняшнего дня граждане стран ЕС могут при путешествиях по Евросоюзу пользоваться звонками, сообщениями и интернетом по тем же ценам, что и в своих странах. Несколько дней назад плату за роуминг уже отменили два крупнейших чешских мобильных оператора. Сегодня к ним присоединился третий крупный оператор.

В своем микроблоге Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в связи с переходом на бесплатный роуминг объявил 15 июня историческим днем.

Для активации роуминга пользователю не нужно ничего делать. Услуга подключается автоматически при пересечении чешских границ. Но лучше проконтролировать, не активировали ли вы раньше у своего оператора другой роуминговый тариф, на который новые правила не распространяются. Также стоит проверить, входит ли роуминг в ваш тарифный план.

Окончательное решение отменить плату за роуминг Евросоюз принял в апреле 2017 года. Тогда же чиновники объяснили, что жители Евросоюза не смогут оформить самый дешевый тариф от мобильного оператора в другой стране и постоянно пользоваться приобретенной сим-картой на родине.

Эксперты прогнозируют, что переход на бесплатный роуминг может привести к подорожанию связи для абонентов, приезжающих в Евросоюз из других стран, включая и Россию. Швейцария к постановлению не присоединилась, поэтому на территории этой страны мобильная связь будет действовать по тарифам местных операторов.На Лихтенштейн, Исландию и Норвегию правило Евросоюза распространяется.

Малые чешские мобильные операторы подали жалобу с просьбой сделать для них исключение из правила. Они опасаются, что отмена платежей за роуминг приведет к их банкротству.