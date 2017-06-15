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Мусоровозы в Чехии задавили двух женщин за один день

Мусоровозы в Чехии задавили двух женщин за один день

Vladislava M 897 0
В разных городах Чехии сегодня утром произошли две аварии с участием мусоровозов. В обоих случаях пострадавшие женщины погибли.
Мусоровозы в Чехии задавили двух женщин за один день

Под колеса мусоровозов в Чехии сегодня попали две женщины. Одной из пострадавших стала жительница Пльзеня, которая выносила мусор. Уже через полтора часа аналогичная авария произошла в Либерецком крае. Там мусоровоз наехал на пенсионерку при движении задним ходом. Ни одна из женщин не пережила аварию.

Первая авария случилась в 7 утра возле центра Пльзеня. По словам пресс-секретаря местной службы скорой помощи, женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Причину аварии расследуют.

Второй трагический случай с участием мусоровоза произошел в начале девятого утра в насаленном пункте Яблонне-в-Подъештеди в районе Маквартице. Водитель мусоровоза сбил 74-летнюю женщину при движении задним ходом. Женщина умерла на месте.

«Что было причиной ДТП и какой была вина со стороны отдельных участников аварии, будет предметом дальнейшего расследования», – прокомментировала пресс-секретарь полиции Ивана Балакова.

Согласно первичным обследованиям, водители мусоровоза не употребляли алкоголь или наркотики.

Источник: echo24.cz

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Темы
авария дтп Чехия
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