ЮНИСЕФ назвал лучшие страны для жизни детей, Чехия – в середине рейтинга

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ сравнил качество жизни детей и возможности для их успешного будущего в 41 развитой стране. Чехия оказалась в середине рейтинга.

Фото: pixabay.com

ЮНИСЕФ сравнил качество жизни детей и условия для их успешного будущего в 41 развитой стране ЕС и ОЭСР. Первые места заняли скандинавские страны, Германия и Швейцария. Чехия попала в середину рейтинга, заняв 20-е местом. Данные исследования, изучающего качество образования, здравоохранения и уровень бедности, Детский фонд ООН ЮНИСЕФ опубликовал сегодня. Об этом сообщил пресс-секретарь чешского отделения фонда Мирослав Ледвинка.

«Рейтинг возглавляют скандинавские страны. Последние места занимают Болгария, Румыния и Чили. В последней пятерке оказались и США. Чехия заняла 20-е место», – сообщил Ледвинка.

Авторы исследования сравнивали страны по 25 показателям, которые оказывают серьезное влияние на жизнь детей. Согласно результатам, каждый пятый ребенок в развитых странах живет в относительной бедности. Один из восьми детей живет в семье, которая не может обеспечить ему полноценное питание.

Чехия показала лучшие результаты в обеспечении правосудия. По этому показателю она заняла 6-е место в рейтинге. Хуже всего страну оценили по устранению неравенства между детьми (31-е место наряду с Японией и Венгрией). Последнюю позицию по этому показателю в рейтинге заняла Мексика. Первое место – Исландия.

Согласно данным ЮНИСЕФ, 10% самых богатых чешских семей с детьми зарабатывает столько же, сколько 40% самых бедных семей. Обеспеченность семьи оказывает влияние на успешность детей по тестам по чтению, математике и естественным наукам.

По показателю борьбы с нищетой Чехия заняла 17-е место (1-е – Норвегия, последнее – Румыния). По информации ЮНИСЕФ, в относительной бедности в Чехии проживает 14,7% детей.

По критерию голода Чехия заняла 16-е место. Проблемы с пропитанием испытывают 8,9% чешских детей, при этом многие страдают лишним весом.

По показателю здоровья и качества жизни Чехия стала 25-й в рейтинге. На первом месте оказалась Португалия, на последнем месте – Чили.

По качеству образования Чехия заняла 22-е место. Необходимые знания и навыки по чтению, математике и естественным наукам есть у 70% 15-летних чешских детей. Последний год сада перед школой посещает 99,8% дошкольников. Самое качественное образование из 41 страны детям предоставляет Финляндия, наихудшее – Турция.

По критерию возможности найти достойную работу Чехия заняла 13-е место. Первой стала Япония. В конце рейтинга оказались Болгария и Мексика. Словакия по данному показателю заняла 19-е место, Польша – 4-е, Австрия - 24-е.

На 26-м месте Чехия оказалась по критерию экологии в городах. Первой стала Исландия, последним – Израиль.

По критерию ответственного подхода к производству и потреблению Чехия заняла 24-е место. Согласно ЮНИСЕФ, больше половины чешских детей в возрасте 15 лет могут назвать хотя бы 5 проблем окружающей среды. Самый лучший результат показала Португалия, худший – Румыния.