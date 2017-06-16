Запущенный парк на площади в Праге превратят в зону отдыха

Преобразить парк на Карловой площади в Праге, сделать здесь зону отдыха, детскую площадку и кофейню хотят уже много лет, но никак не могут выбрать подходящий проект. Теперь к работе привлекут архитекторов со всего мира.

Фото: David Eldred

Прага призывает архитекторов со всего мира к преображению запущенного парка на Карловой площади. Работы за 300 млн крон могут начаться уже через три года. После реконструкции на площади должна появиться территория для отдыха людей, кофейня и детская площадка.

Улучшить Карлову площадь Прага собирается уже давно. Первые предложения звучали еще в 90-е годы прошлого века. Однако все попытки произвести комплексную реконструкцию так ни к чему и не привели.

«Институты не согласились ни с одним проектом. Оказалось, что для Карловой площади нужен другой подход», – объяснил Ондржей Богач, директор Института планирования и развития Праги. Именно ему на этой неделе поручили организовать конкурсный диалог по преображению площади.

Классический конкурс архитекторов проводить не будут, потому что городская часть Прага 2 и Комитет по охране достопримечательностей придерживаются различных точек зрения о будущем виде площади.

Вместо этого Прага объявила диалог. В течение месяца город будет призывать архитекторов из Чехии и других стран поделиться своими идеями. Из всех участников будет выбрано пять команд, которые в течение нескольких месяцев будут проводить дебаты и попытаются создать проект, удовлетворяющий все требования.

Работу будет оценивать профессиональное жюри, а результат будет известен летом следующего года.