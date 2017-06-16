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Агрессивный водитель на BMW избил прохожего в центре Праги

Агрессивный водитель на BMW избил прохожего в центре Праги

Vladislava M 42 0
Прохожий заметил, что автомобиль BMW едет по встречной полосе и решил снять это на видео. Водитель вышел и избил его кулаками: теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.
Фото: Видеозапись инцидента. Policie ČR
Агрессивный водитель на BMW избил прохожего в центре Праги

Пражской полиции удалось разыскать водителя BMW, который серьезно избил прохожего в центре Праги. Следствию препятствовала фирма, которой принадлежал автомобиль. Ее сотрудники утверждали, что за рулем находился другой человек.

«33-летнего мужчину югославского происхождения удалось разыскать. На данный момент его обвиняют в хулиганстве. В содеянном мужчина признался», – сообщил пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

Обвиняемому грозит до 2 лет тюрьмы.

Полиция объявила мужчину в розыск в начале мая. Нападение произошло на улице Гавелской. Водитель BMW сначала двигался по правилам, а затем развернулся и поехал по встречному направлению. Его действия заметил пешеход, который начал снимать происходящее.

Это не понравилось водителю. Он стал угрожать пешеходу, а затем вышел из машины и избил его кулаками и ногами. Прохожий получил шесть ударов кулаком в лицо и два пинка в область грудины.

Найти автомобиль было несложно. Он принадлежал фирме, но ее сотрудники стали утверждать, что машиной мог управлять близкий человек подозреваемого. Поэтому полиция была вынуждена обнародовать фотографии обвиняемого.

Источник: Novinky.cz

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полиция преступность Прага
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