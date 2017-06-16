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Дешевой парковке во время массовых мероприятий в Праге пришел конец

Дешевой парковке во время массовых мероприятий в Праге пришел конец

artyommm 272 0
Торговые центры вблизи стадионов и крупных спортивных объектов в Праге решили отвоевать места на своих стоянках для покупателей.
Дешевой парковке во время массовых мероприятий в Праге пришел конец

Жители и гости Праги, которые приезжают на мероприятия на стадион O2 Арена, ранее по обыкновению парковали автомобили в ближайшем торговом центре – в «Галерее Гарфа» (Galerie Harfa), так как на ближайших улицах найти место было проблематично. Руководство ТЦ решило, что с июня будет взимать повышенную плату за парковку в дни проведения мероприятий на соседнем стадионе.

Как и раньше, первые 4 часа парковки на стоянке ТЦ остаются бесплатными. Дальше за каждый новый час водители должны платить 50 крон. На время мероприятий в О2 Арене стоянка в «Галерее Гарфа» будет бесплатной после 16:00 только в течение 2 часов, а затем за каждый час водитель должен будет заплатить 100 крон.

Введение платы за парковку объясняют желанием увеличить количество парковочных мест для покупателей. Последним остается все меньше мест, так как к тому же в районах по соседству начали действовать платные зоны парковки. Иногда свободных мест не бывает вовсе, и покупатели не могут припарковать машину, – жалуются представители «Галереи Гарфа». 

«Гарфа» не единственный торговый центр в Праге, который находится рядом с крупной спортивной ареной. Подобный режим работы парковки действует в ТЦ «Эден» в Вршовице, неподалеку от которого расположен футбольный стадион. В обычные дни здесь можно припарковаться на 3 часа бесплатно, а затем за каждый новый час платить 30 крон. Но руководство решило в дни массовых мероприятий, например, таких, как концерты Rammstein и Depeche Mode, оставлять за собой право изменять режим работы стоянки. Ее могут закрывать полностью или частично. 

В торговом центре Metropole Zličín в будние дни можно бесплатно припарковаться только на 3 часа, в выходные – на 5 часов. Проблема с нехваткой парковочных мест коснулась не всех торговых центров Праге. Например, «Черны-Мост», построенный на окраине Праги, всегда предоставляет возможность припарковаться бесплатно. Такие же условия действуют в торговом центре «Шестка» в Праге 6.

Всегда платная парковка в торговом центре Palladium на Площади Республики. За каждый час стоянки водители платят 50 крон без каких-либо скидок. Некоторые торговые центры готовы пойти на уступки своим клиентам, если те докажут, что не могли уехать раньше, так как посещали какой-либо из объектов ТЦ. Подобной возможностью можно воспользоваться в «Галерее Гарфа».

Источник: metro.cz

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Темы
торговые центры парковка Прага
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