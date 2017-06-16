Работодатели в Чехии начнут выдавать «стравенки» на книги

С июля компании в Чехии смогут поощрять сотрудников специальными чеками на покупку книг.

С июля работодатели в Чехии смогут предлагать сотрудникам выгодные чеки на покупку книг. Идея ввести книжные «стравенки» (популярные в ЧР чеки на питание) появилась у Союза чешских книжных магазинов и издателей, и политики ее поддержали.

Законный оборот чеков на покупку книг обеспечит поправка в законе о налогах на прибыль, которая сегодня была опубликована в Сборнике законов. Благодаря ей компании смогут предлагать новый бонус сотрудникам. Отоваривать чеки можно будет в книжных магазинах. Проект ориентирован в первую очередь на работников с низкими доходами и на семьи с детьми, которые раньше не могли себе позволить покупку книг.

Отчисления на книги, согласно новому закону, компании смогут вычесть из налогов. Чехия догоняет тенденции Западной Европы, где работодатели используют разные формы поощрения сотрудников: выдают как традиционные чеки на питание, так и дополнительные бонусные чеки – на покупку книг или уборку дома.

По информации Чешского союза книжных магазинов, средняя стоимость книги в стране составляет 240 крон. Ежегодно в Чехии продают книги на общую сумму 7 млрд крон, каждую четвертую покупают в интернете. Издатели и книжные магазины считают, что новые чеки вернут читателей в реальные магазины.

Источник: aktualne.cz